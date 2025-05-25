Зеленський отримав запрошення на саміт НАТО в Гаазі

Про це він розповів у інтерв’ю нідерландському мовнику WNL

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив, що президент України Володимир Зеленський отримав офіційне запрошення на саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі наприкінці червня. Очікується, що на заході також буде присутній колишній президент США Дональд Трамп.

В інтерв’ю нідерландському телеканалу WNL Брекельманс зазначив, що НАТО розглядає можливості для участі Зеленського в програмі саміту. Однак він не уточнив, чи відбудеться зустріч між Зеленським та Трампом під час цього заходу.

Раніше італійське агентство ANSA повідомляло, що Сполучені Штати нібито виступають проти участі Зеленського в саміті НАТО, запланованому на 24-25 червня в Гаазі.

Крім того, міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп підкреслив, що остаточне рішення щодо запрошення президента України на саміт Альянсу буде прийнято генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.