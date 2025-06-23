Візит Зеленського до Великої Британії: зустріч з королем Чарльзом ІІІ та переговори з лідерами

Про це повідомлює Reuters.
23 червня президент України Володимир Зеленський здійснив офіційний візит до Великої Британії, де відбулася важлива зустріч із королем Чарльзом ІІІ. Ця подія пройшла у Віндзорському замку, про що повідомило агентство Reuters.
В рамках свого візиту президент також запланував переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також зустрічі зі спікером Палати громад Ліндсі Гойлом і спікером Палати лордів лордом Джоном Макфолом.
Крім того, Володимир Зеленський має намір поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які проходять навчання у Великій Британії, а також з представниками провідних аналітичних центрів.
Цей візит є важливим етапом у зміцненні двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією, а також у підтримці України на міжнародній арені.
Очікується, що новини про хід візиту та результати зустрічей будуть регулярно оновлюватися.
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