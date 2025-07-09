Зустріч Зеленського з Папою Римським у Кастель-Гандольфо

Відповідне фото із зустрічі опублікувала агенція Getty Images

9 липня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском у папській резиденції, розташованій неподалік Риму.

Цю важливу подію зафіксувала агенція Getty Images. Зустріч проходила в Кастель-Гандольфо, літній резиденції понтифіка, що знаходиться на південний схід від столиці Італії.

Після завершення переговорів обидва лідери вийшли на балкон резиденції, де продовжили обговорення.

Деталі їхньої розмови поки що не розголошуються.

Ця зустріч стала частиною візиту президента України до Італії, в рамках якого запланована також зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Крім того, раніше повідомлялося, що в Італії Зеленський має зустрітися зі спеціальним представником США Кітом Келлогом в рамках Конференції з відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня.