Візит Володимира Зеленського до Австрії 16 червня: переговори з керівництвом країни

Про це повідомляє австрійське медіа Der Standard

Володимир Зеленський, президент України, може відвідати Австрію 16 червня. Цю інформацію оприлюднило австрійське видання Der Standard.

Під час свого візиту Зеленський планує провести переговори з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом, міністеркою закордонних справ Беате Майнль-Райзінгер та канцлером Крістіаном Штокером.

Нагадаємо, що 3 березня в Австрії було сформовано новий уряд під керівництвом канцлера Крістіана Штокера, який вже 6 березня зустрівся з українським президентом у Брюсселі.

Беате Майнль-Райзінгер, глава МЗС Австрії, раніше висловлювала підтримку ідеї використання заморожених російських активів для відновлення України, зазначаючи, що це не суперечить “нейтральному статусу” Австрії.

Хоча Австрія не є членом НАТО, вона входить до складу Європейського Союзу. Влада країни рішуче засуджує війну, розв’язану Росією проти України, та підтримує територіальну цілісність України. Зокрема, австрійський уряд офіційно не визнає окупацію Криму Росією.