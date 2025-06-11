Черговий обмін військовополоненими: повернення захисників з Барської громади

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

10 червня відбувся черговий обмін військовополоненими, в результаті якого додому повернулися троє захисників з Барської громади: Валерій Торкотюк, Олег Грабалюк та Ігор Калев.

Олег Грабалюк, 30-річний житель села Кошаринці Копайгородської громади, провів у полоні понад три роки – три роки і два місяці. Його мати, Світлана Грабалюк, дізналася про повернення сина від знайомих, які впізнали його на фотографії. Пізніше Олег сам зв’язався з нею через Facebook, написавши:

“Мамулічко, дай мені номер”. О першій ночі, то вже не сон був, чекала дзвінка. Вранці мені зателефонував, і так ми вийшли один на одного. Емоції переповнювали: і він плакав, і ми плакали з татом. Такі емоції… 14 лютого, на День Святого Валентина, йому виповнилося 30 років, не могла навіть привітати.

Світлана розповіла, що її син став на захист України за рік до початку повномасштабного вторгнення. Він служив у Донському, а потім у Маріуполі. Востаннє вони спілкувалися 14 березня 2022 року, коли Олег повідомив про сильні обстріли на заводі Ілліча. Після цього зв’язок з ним обірвався, і протягом трьох років він вважався зниклим безвісти.

Лише два місяці тому Світлана дізналася, що її син живий, від інших захисників, які повернулися з полону.

“Лише два місяці тому вийшли хлопці з полону і сказали мені, що син живий. Я його чекала, вірила, друзі, рідні – усі вірили й підтримували нас із чоловіком. Надія жевріла, що він живий.” – Світлана Грабалюк

Валерій Торкотюк, житель міста Бар, провів у російському полоні майже три роки – з вересня 2022 року. Про його повернення повідомила його мати, Майя Торкотюк, на своїй сторінці у Facebook.

Ігор Калев, 1989 року народження, житель села Ялтушкова, потрапив у полон у квітні 2022 року в Маріуполі. Про його повернення також повідомила Барська міська рада на своїй Facebook-сторінці.

Обмін військовополоненими та репатріація загиблих

2 червня у Стамбулі відбулися переговори між Україною та Росією, на яких було досягнуто домовленості про обмін військовополоненими у форматі 1000 на 1000, а також додатковий обмін 200 на 200 осіб. Сторони також погодили репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових з кожної сторони.

Перший раунд перемовин у травні 2025 року завершився масштабним обміном у три етапи з 23 по 25 травня. Проте 7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви, зазначивши, що роботи з обміну та репатріації тіл тривають, але точні дати та списки ще не погоджені. Російська сторона опублікувала відео з рефрижераторами, які нібито підготували для репатріації, але українська сторона стверджує, що це відео знято на території Росії, а не на місці обміну.

Міністерство оборони України закликало Росію не створювати штучних перепон і не поширювати неправдиві заяви, щоб не затримувати повернення українських полонених.

8 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія досі не надала повні списки на обмін у форматі 1000 на 1000, підкресливши:

“Тобто російська сторона, як завжди, у своєму дусі – намагається і в цих питаннях розіграти якусь брудну політичну та інформаційну гру.” – Володимир Зеленський

9 червня під час обміну полоненими додому повернулися поранені українські військові, серед яких двоє бійців із Вінниччини – Владислав і Сава. 10 червня під час чергового обміну додому повернулися 11 захисників із Вінниччини.