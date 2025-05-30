Як повідомляє телеграм-канал видавництва «КСД»

Видавництво “КСД” ухвалило рішення про знищення всього накладу роману “Брутальний принц” американської авторки Софі Ларк, що складає 30 тисяч примірників. Це рішення стало наслідком критики з боку українських читачів, які вказали на проблематичні аспекти та проросійські погляди письменниці. Про це стало відомо 30 травня через офіційні повідомлення видавництва в соціальних мережах.

У “КСД” підкреслили, що тираж не буде доступний для продажу, всі примірники будуть знищені, а також розірвано договір на видання всіх шести книг серії.

“Ми визнаємо нашу помилку з укладанням договору з авторкою. Нам знадобився час для перевірки та уточнення юридичних можливостей. Для нас важливо залишатися відповідальними не лише у видавничих рішеннях, а й у моральних принципах”,

– зазначили представники видавництва.

Крім того, “КСД” пообіцяло переглянути процес відбору проектів для видання, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

27 травня видавництво анонсувало переклад “Брутального принца” – першої частини саги “Жорстоке право народження”, яка здобула популярність серед закордонних читачів. Проте після анонсу українські книжкові блогери звернули увагу на проблемні моменти у поглядах авторки.

Софі Ларк у своїх творах часто згадує російську культуру та черпає натхнення з російського фольклору. Одна з її серій присвячена російській мафії, де романтизуються аспекти російського життя, а Крим згадується як частина Росії.

Також у творчості авторки є книга “Анастасія”, що розповідає про королівську династію Романових та містика Григорія Распутіна.

У 2024 році Софі Ларк випустила роман “Монарх”, в якому йдеться про українку Елену Зеленську зі Львова, яка погоджується вийти заміж за іноземця, щоб виїхати з України. У творі українські чоловіки зображені в негативному світлі, а львівська зима описується як “найгірша у світі”, з морозами, що нібито приходять із Сибіру.