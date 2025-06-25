Як зазначає петиція Сергія Волинського на сайті президента України: Петиція про встановлення “Прапорів надії”

Над більш ніж сотнею залізничних вокзалів України одночасно підняли біло-чорний стяг, відомий як “Прапор надії”. Цей символ слугує нагадуванням про тих, хто наразі перебуває в російському полоні або зник безвісти. Для родичів українських бранців цей прапор є підтримкою, яка, немов обійми, говорить: “Ми пам’ятаємо про кожного”. Таку ж надію він приносить і родині запорізького залізничника Олександра Бредуна, який зник три роки тому.

Протягом кількох днів над вокзалом “Запоріжжя-1” майорить цей біло-чорний стяг. Для Світлани Нічай та її мами Валентини Бредун він символізує надію на повернення їхнього рідного брата та сина Олександра.

Олександр працював залізничником у прифронтовій Малій Токмачці на Запоріжжі, де жив разом із родиною: дружиною та 12-річним сином. Проте мирне життя закінчилося, коли він став на захист України:

“Він працював обхідником шляхів на Малотокмачанському відрізку Придніпровської залізничної дороги. Роки три він працював. Каже: ‘Прийшли до нас додому, виганяють нас із нашої хати. Це, каже, неможливо було стерпіти. На блокпостах вони боронили своє рідне село. Потім їх перевели на Гуляйпільський напрямок, Оріхівський напрямок.” – Світлана Нічай, сестра зниклого безвісти Олександра

Олександр перевівся до 110 окремої механізованої бригади, де захищав Авдіївський напрямок. З грудня 2022 року його рідні не мають жодної інформації про нього – він зник безвісти:

“У бою під Авдіївкою, 11 грудня 2022 року, під час бою, він прикрив своїх побратимів, наказав їм відходити, сам лишився там. Наразі, сьогодні, ми не знаємо, де він знаходиться, ми не знаємо, чи він живий, але ми все одно віримо”. – Світлана Нічай

Протягом трьох років його рідні зверталися до всіх можливих інстанцій, намагаючись дізнатися бодай щось про Олександра. Вони мріють про те, щоб побачити та обійняти його:

“За кожним прапором стоїть жива людина. І за кожним прапором стоїть сім’я цієї людини. І це невимовний прояв мужності кожної людини, невимовний прояв терпіння сім’ї, невимовний біль, який змушені витримувати і батьки, і діти, які не бачать своїх, не ростуть зі своїми батьками. То я оце бачу в кожному прапорі.” – Світлана Нічай

Світлана впевнена, що сім’ї, чиї близькі зараз у полоні або зникли безвісти, знайдуть у біло-чорному стязі надію та підтримку:

“Я не можу пройти мимо них без сліз. Чи варто їх далі вішати? Чи їх кількість допоможе знайти тих людей, які зникли? Я не знаю. Але якщо це, знаєте, якщо це дасть розуміння хоч одній людині, то певно варто”. – Світлана Нічай

Олександр є одним із понад 400 залізничників, які зникли безвісти з початку повномасштабного вторгнення, ще 40 – перебувають у полоні, зазначив очільник правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Перцовський. Наразі над більш ніж сотнею вокзалів розгорнули “Прапори надії”, щоб підтримати та нагадати про українських бранців, розповіла чергова станції “Запоріжжя-1” Ірина Іванова:

“Біла смуга символізує надію та боротьбу. За повернення військовослужбовців, наших військовослужбовців з полону, а також тих, які зникли безвісти. Чорна смуга символізує полон, втрату, смерть. Укрзалізниця і залізничники підтримують цей захід і ми всі будемо чекати, поки останній полонений не повернеться до нас додому”. – Ірина Іванова, черговий вокзалу станції “Запоріжжя-1”

Ми знімемо цей прапор тільки тоді, коли всі повернуться додому

– Ірина Іванова, черговий по вокзалу станції “Запоріжжя-1”

Що відомо про “Прапор надії”

23 серпня 2024 року військовослужбовець, колишній полонений, оборонець Маріуполя Сергій “Волина” Волинський запропонував встановлювати біло-чорні стяги на державних установах та ключових громадських місцях як нагадування про українських бранців.

За задумом Сергія Волинського, прапор має залишатися на місці до того часу, поки не буде звільнений останній український військовий – лише тоді його можна буде урочисто зняти:

“Повернення полонених – це не завдання одного дня чи однієї дати. Ми маємо пам’ятати про них щодня і діяти щодня, оскільки їхнє визволення – це національний пріоритет”. – текст петиції Сергія Волинського

Пропозиція бійця за кілька днів зібрала необхідні 25 тисяч голосів, тож 25 жовтня 2024 року президент України підтримав петицію – її направили до Кабінету Міністрів України для подальшого опрацювання.

Перший в Україні “Прапор надії” встановили у Запоріжжі 8 травня 2025 року. Після цього до цієї ініціативи приєдналися місто Вінниця, село Плужне на Хмельниччині, а також АТ “Укрзалізниця”.