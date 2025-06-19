Біло-чорний Прапор надії над вокзалами Укрзалізниці підтримує полонених

Як повідомляє пресслужба Укрзалізниці

19 червня над більш ніж сотнею вокзалів Укрзалізниці підняли біло-чорний Прапор надії. Цей символ втілює віру в повернення українських захисників, які перебувають у полоні або зникли безвісти, а також вшановує пам’ять тих, хто загинув у неволі. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Ця ініціатива була реалізована у співпраці з благодійним фондом «Сталеві», заснованим за ініціативою Героя України Сергія Волинського. Він зазначив, що прапор буде майоріти доти, «доки ми не дочекаємося повернення всіх побратимів на рідну землю».

“У перші дні повномасштабного вторгнення вагони Укрзалізниці стали свідками сліз і надії. Вони були тимчасовим прихистком і шляхом до порятунку для тисяч українців. І символічно, що цей прапор піднімають саме над залізничними вокзалами України.” – Укрзалізниця

Прапор надії складається з білої та чорної смуг. Чорна смуга символізує смерть, полон і втрати, тоді як біла – надію та невпинну боротьбу. Разом ці кольори створюють єдине полотно, що відображає незламну боротьбу за кожного українця, який ще не повернувся додому, пояснив Сергій Волинський.

“Прапор надії – це щоденне нагадування всій країні та світу про кожного військовополоненого і зниклого безвісти українця. Цей прапор майорітиме доти, доки ми не дочекаємося повернення всіх побратимів на рідну землю. І я впевнений: держава зробить усе, аби повернути кожного з них.” – Сергій Волинський

Згідно з інформацією голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, наразі сорок залізничників перебувають у полоні, а понад чотириста вважаються зниклими безвісти.

“Ми віримо, що кожен із них, кожен українець, повернеться додому. Ми хочемо дати цій ініціативі поштовх – незалежно від того, чи це приватний бізнес, чи державна установа – підняти біло-чорний прапор на знак підтримки всіх полонених.” – Олександр Перцовський

Він також додав, що сьогодні такі прапори майорять над сотнею вокзалів, а Укрзалізниця прагне, щоб їх стало тисячі. Згодом їх зможуть опустити, коли всі повернуться додому.

Укрзалізниця закликала всіх долучитися до ініціативи та розгорнути Прапор надії.

19 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в рамках домовленостей другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Кількість повернутих наразі не розголошується з міркувань безпеки і буде озвучена наприкінці обміну.