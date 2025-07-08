Посилення безпеки в територіальних центрах комплектування через обстріли Росії

Про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у програмі “Говорить Великий Львів”

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть зазнати змін у форматі своєї роботи через нещодавні обстріли з боку Росії. Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев під час інтерв’ю у програмі “Говорить Великий Львів”.

“Я не скажу, що це звичний режим, але, звичайно, подекуди доводиться змінювати формат. Насамперед це для того, щоб убезпечити життя та здоров’я як персоналу ТЦК та СП, так і відвідувачів – серед яких ветерани, пенсіонери, члени сімей військовослужбовців.” – Віталій Саранцев

Віталій Саранцев зазначив, що працівників ТЦК можуть розосередити, а деякі послуги будуть надаватися в дистанційному режимі. Також він повідомив про впровадження нового функціоналу в застосунку “Резерв+”, що має на меті спростити та убезпечити процес взаємодії громадян з ТЦК і СП.

“Так, можливо, є якісь певні незручності, це новий для нас виклик і потрібно запроваджувати нові рішення. Але процес мобілізації не зупинявся і не зупиниться, ми продовжуємо роботу з комплектування наших підрозділів.” – Віталій Саранцев

7 липня російські дрони атакували будівлю обласного територіального центру комплектування та військової підтримки у Харкові, а також безпілотник влучив поблизу ТЦК та СП у Запоріжжі. У зв’язку з цими ударами, центри посилюють безпекові заходи, зокрема, працюють над розосередженням особового складу.

З кінця червня Росія тричі завдавала подібних ударів по територіальних центрах комплектування. Зокрема, 6 липня під обстріл потрапила будівля Кременчуцького районного ТЦК та СП, а 3 липня в Полтаві внаслідок атаки БпЛА загинуло двоє людей, понад 50 отримали поранення.

Також 30 червня російські війська завдали удару дронами поряд з будівлею одного з районних ТЦК та СП у Кривому Розі, внаслідок чого троє людей отримали поранення.

На фоні останніх атак, ряд територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки посилюють заходи безпеки. Наприклад, на Львівщині у ТЦК та СП підвищена пильність роти охорони, а на Кіровоградщині також вживаються додаткові заходи безпеки.

У Вінниці обласний ТЦК та СП тимчасово призупинив прийом громадян за адресою вул. Данила Галицького, 31, “з огляду на напружену ситуацію в країні та з метою убезпечення життя і здоровʼя громадян”. Проте цей допис у Facebook був видалений, а у центрі заявили, що частина інформації була змінена “внаслідок стороннього втручання”.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев пояснив, що оприлюднений допис не був погоджений із Управлінням комунікації командування Сухопутних військ. Він також запевнив, що в даному ТЦК та СП проводяться заходи з розосередження особового складу, аналогічні заходи реалізуються і в інших територіальних центрах по всій країні.