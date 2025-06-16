Рятувальники з семи областей допомагають Харкову після обстрілів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Після серії потужних ракетних обстрілів Харкова на початку червня, місто отримало підтримку від рятувальників з семи українських областей. В даний час на місці подій працює більше 30 фахівців, а також 10 одиниць спеціалізованої техніки.
Рятувальні підрозділи прибули з Київської, Львівської, Житомирської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Рівненської областей, а також з міжрегіонального центру швидкого реагування, розташованого в Ромнах.
Серед залучених фахівців є рятувальники-верхолази, інженери та спеціалізоване обладнання, що дозволяє ефективно виконувати завдання з розбору завалів та надання допомоги постраждалим.
“Рятувальники з зведеного загону активно співпрацюють з харківськими колегами, надаючи необхідну підтримку у важких умовах.”
Ця спільна робота рятувальників є важливим кроком у відновленні міста та допомозі його мешканцям, які постраждали від обстрілів. Завдяки зусиллям усіх залучених, Харків має можливість швидше повернутися до нормального життя.
Дивіться ще:
- Кішку Марусю врятували після трьох діб під завалами в Харкові після російських атак. Вона отримує медичну допомогу.
- Розслідування Texty про маніпуляції в Telegram-каналах під час ракетних обстрілів спричинило інформаційну атаку від “Труха Україна” та тиск на журналістів.
- Життя у Херсоні триває попри руйнування та обстріли, мешканці підтримують місто і допомагають один одному.