Рятувальники з семи областей допомагають Харкову після обстрілів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Після серії потужних ракетних обстрілів Харкова на початку червня, місто отримало підтримку від рятувальників з семи українських областей. В даний час на місці подій працює більше 30 фахівців, а також 10 одиниць спеціалізованої техніки.

Рятувальні підрозділи прибули з Київської, Львівської, Житомирської, Дніпропетровської, Івано-Франківської та Рівненської областей, а також з міжрегіонального центру швидкого реагування, розташованого в Ромнах.

Серед залучених фахівців є рятувальники-верхолази, інженери та спеціалізоване обладнання, що дозволяє ефективно виконувати завдання з розбору завалів та надання допомоги постраждалим.

“Рятувальники з зведеного загону активно співпрацюють з харківськими колегами, надаючи необхідну підтримку у важких умовах.” – Джерело

Ця спільна робота рятувальників є важливим кроком у відновленні міста та допомозі його мешканцям, які постраждали від обстрілів. Завдяки зусиллям усіх залучених, Харків має можливість швидше повернутися до нормального життя.