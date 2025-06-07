Мужність українців під обстрілами: життя в Харкові, Києві та Херсоні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Цей тиждень знову приніс українцям важкі випробування, пов’язані з війною. Харків і Київ стали мішенями для обстрілів, що змушує жителів постійно шукати укриття, аби зберегти своє життя.

Ситуація в Херсоні залишається особливо тривожною, адже вже третій рік поспіль люди живуть під загрозою, змушені ховатися в укриттях через безперервні обстріли та бойові дії.

Фотографії, які відображають повсякденність українців, демонструють, як вони мужньо долають труднощі війни, зберігаючи надію та силу духу навіть у найскладніші часи.

Обстріли в Харкові та Києві не вщухають, проте мешканці цих міст продовжують жити, працювати та підтримувати одне одного, показуючи незламність українського народу.

У Херсоні, де війна триває вже три роки, люди адаптувалися до життя в укриттях, які стали їхнім другим домом. Вони навчилися знаходити сили для виконання повсякденних справ, незважаючи на постійну загрозу.

Ця фотодобірка є свідченням стійкості та мужності українців, які не здаються і продовжують боротися за свою свободу та мирне майбутнє.