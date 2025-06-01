Про це повідомили у Telegram руху “АТЕШ”

Агенти руху спротиву “АТЕШ” здійснили підпал релейної шафи на залізничній лінії, що з’єднує окупований Маріуполь з російським Таганрогом. Ця залізниця була збудована Росією під час окупації частини Донеччини.

Про інцидент стало відомо через повідомлення в Telegram від руху “АТЕШ”. Залізничне сполучення між Маріуполем і Таганрогом було створене окупантами для покращення військової логістики. Пошкодження релейної шафи суттєво знизить ефективність перевезень російських військ.

“Як наслідок, порушена робота системи сигналізації та керування рухом поїздів. Ця ділянка є ключовим елементом нової залізничної гілки Таганрог – Маріуполь, яку росіяни поспішно запустили для перекидання палива, техніки і боєприпасів прямо на лінію фронту, минаючи Кримський міст. Вона дозволяє доправляти вантажі з Ростову швидше і з меншим ризиком.” – Рух “АТЕШ”

На сторінці руху також було опубліковано відео, що зафіксувало диверсію на новозбудованій залізниці. Пошкодження інфраструктури дезорієнтує постачання окупаційних військ, підвищуючи їх вразливість.

“Пошкодження інфраструктури на цьому напрямку дезорієнтує постачання та підвищує вразливість окупаційної армії. Ми продовжуємо бити по критично важливим точкам ворога. Кожен удар знижує їх боєздатність.” – Рух “АТЕШ”

Ця операція є частиною системної роботи руху спротиву, спрямованої на послаблення окупаційних сил на Донбасі.