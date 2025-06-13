Підрив Кримського мосту та диверсії в Криму: нові удари по військовій логістиці РФ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

3 червня Служба безпеки України провела підрив біля опори Кримського мосту, використавши понад тонну вибухівки. За два дні до цього партизани здійснили диверсію на залізниці, яку Росія прокладає до окупованого Криму. Ці операції спрямовані на порушення військово-транспортної логістики ворога.

Головне управління розвідки України (ГУР) повідомило, що на півострові їм активно допомагає місцевий рух опору. Про українське підпілля, диверсії в тилу окупантів та заходи росіян щодо захисту військових баз у Криму розповів агент партизанського руху АТЕШ.

Посилення охорони аеродромів після операції “Павутина”

Після успішної операції СБУ “Павутина” окупанти усвідомили свою вразливість і почали посилювати охорону аеродромів у Криму. Зокрема, на аеродромах у Саках, Качі та Бельбеку збільшили кількість військових патрулів, розширили радіус патрулювання до 500 метрів від аеродромів, а також посилили фільтрацію на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю.

Стан аеродромів і їхнє значення

На аеродромах не зафіксовано передислокації техніки – об’єкти залишаються активними, оскільки Крим є зручною базою для російських військових. Найважливішими аеродромами вважаються “Саки” у Новофедорівці та “Бельбек” поблизу Севастополя, де базується армійська авіація та винищувачі.

Події навколо Кримського мосту 3 червня

Інформація про вибухи на Кримському мосту почала надходити близько шостої ранку. Охоронці мосту та місцеві жителі підтвердили вибухи, але спочатку не було впевненості, що це диверсія. Після цього окупанти посилили перевірки, а рух через міст було перекрито.

Кримський міст є одним із найбільш захищених об’єктів у світі, оснащений численними засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ) та протиповітряною обороною, зокрема “Панцирями” та С-300. Проте українським силам вдалося прорвати цей захист і завдати удару.

Роль Кримського мосту у військовій логістиці

Наразі роль мосту у військовій логістиці зменшилася – окупанти більше покладаються на залізничні та автомобільні шляхи на окупованих територіях півдня України. Проте міст залишається важливим символом для Кремля і особистою “персональною поразкою Путіна” у разі його знищення.

Диверсії на залізниці та їх значення

1 червня відбулася диверсія на залізниці в Донецькій області, яка є ключовою для постачання російських військ. Росія активно будує нові залізничні гілки для забезпечення фронту, тому ці маршрути є пріоритетними для українських диверсійних груп.

Охорона залізничної інфраструктури на окупованих територіях посилена: встановлені камери, патрулюють екіпажі з цивільними номерами, а на самих об’єктах розміщені попереджувальні наклейки про кримінальну відповідальність.

Стан протиповітряної оборони в Криму

Російські системи ППО в Криму постійно змінюють місця дислокації, щоб ускладнити удари Збройних Сил України. За останній час українські сили знищили близько 15 російських систем ППО, а місцеві жителі повідомляють про активність російських ракетних комплексів, які збивають українські дрони.

Партизанський рух у Криму

Партизанський рух у Криму залишається активним, хоча й відчуває певну стагнацію через загальну суспільно-політичну ситуацію. Проте кількість людей, готових співпрацювати з українськими силами, зростає, адже мешканці півострова усвідомлюють реальність російської окупації.