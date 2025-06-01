Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Служба безпеки України повідомила, що в результаті проведеної спецоперації “Павутина” було уражено 34% стратегічних літаків, які є носіями крилатих ракет, на основних аеродромах Російської Федерації. Орієнтовна вартість цих літаків складає близько 7 мільярдів доларів.

“7 млрд доларів США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ ‘Павутина’. Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ.” – Служба безпеки України

У СБУ обіцяють найближчим часом надати більше інформації про деталі цієї спецоперації.

Раніше, 1 червня, в Росії повідомили про атаку безпілотників у чотирьох регіонах. За інформацією джерел, СБУ здійснила атаку на бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ.

Зокрема, йдеться про військову авіабазу “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” в Мурманській області, а також військові летовища “Дягилево” в Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях Росії.