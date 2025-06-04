Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Служба безпеки України представила відеозаписи, отримані з дронів під час проведення операції “Павутина”, яка відбулася 1 червня на території Росії. В результаті цієї спецоперації було знищено близько 40 літаків стратегічної авіації РФ.

Відеоматеріали з місця подій були опубліковані на офіційному каналі СБУ в YouTube. Під час операції використовувалися сучасні технології управління безпілотниками, які поєднують автономні алгоритми штучного інтелекту з ручним контролем оператора.

Цікаво, що частина дронів, втративши сигнал, переходила на виконання місії за заздалегідь визначеним маршрутом, керуючись штучним інтелектом. При наближенні до цілі автоматично активувалася бойова частина безпілотника.

Згідно з інформацією, 1 червня в Росії було зафіксовано атаки безпілотників у чотирьох областях. Джерела в спецслужбах повідомили, що СБУ завдала удару по бомбардувальній авіації Повітряно-космічних сил РФ, зокрема по військовій авіабазі “Бєлая” в Іркутській області, аеродрому “Оленья” в Мурманській області, а також військовим летовищам “Дягилево” у Рязанській та “Іваново” в Івановській областях.

Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що в результаті операції було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Підготовка до цієї операції тривала понад півтора року.