Цю інформацію офіційно підтвердив голова Служби безпеки України Василь Малюк у Telegram-каналі СБУ

Спеціальна операція Служби безпеки України під назвою “Павутина” стала знаковою подією, в рамках якої було атаковано чотири військові аеродроми Російської Федерації. В результаті цієї операції знищено 41 літак, серед яких виявилися такі моделі, як А-50, Ту-95, Ту-22М3 та Ту-160. Цю інформацію підтвердив голова СБУ Василь Малюк.

За словами Малюка, дрони СБУ успішно виконали завдання одночасно на чотирьох ключових аеродромах РФ: “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”.

“Загалом ідеться про ураження близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.” – Василь Малюк

Вартість знищеної авіаційної техніки, за оцінками, може перевищувати 7 мільярдів доларів. Операція вимагала складної логістики та проходила у трьох часових поясах. Спочатку до Росії були доставлені FPV-дрони, а потім “мобільні дерев’яні будиночки”. Дрони ховали під дахами цих будиночків, які розміщувалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони вирушали до своїх цілей – російських бомбардувальників.

Малюк підкреслив, що удари були завдані виключно по військових об’єктах, які використовувалися для авіаударів по українських містах.

“З нашого боку відбувається реальна демілітаризація РФ, адже ми знищуємо саме військові цілі. І наші удари триватимуть рівно стільки, скільки РФ тероризуватиме українців ракетами й шахедами.” – Василь Малюк

Голова СБУ також зазначив, що підготовка операції тривала понад півтора року, а її хід контролював особисто президент України Володимир Зеленський.

Вранці 2 червня OSINT-аналітик Кріс Біггерс опублікував супутникові знімки аеродрому “Бєлая” в Іркутській області після атаки українських дронів. На знімках видно наслідки удару: три стратегічні бомбардувальники Ту-95МС були знищені, ще один отримав пошкодження.

Раніше, 1 червня, у Росії повідомили про атаку безпілотників у чотирьох областях. Джерела в спецслужбах підтвердили, що СБУ атакувала бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ, зокрема військову авіабазу “Бєлая” в Іркутській області, аеродром “Олєнья” у Мурманській області, а також військові летовища у “Дягілєво” в Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях РФ.