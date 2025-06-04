Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ході операції “Павутина” Служба безпеки України завдала значних втрат російській авіації, пошкодивши близько 40 літаків. З них підтверджено знищення від 10 до 13 одиниць авіаційної техніки. Цю інформацію озвучив представник НАТО під час прес-конференції.

Цифри, надані НАТО, можуть змінюватися, але вони підкреслюють серйозні проблеми, з якими стикається Росія у захисті своєї стратегічної авіації та систем протиповітряної оборони. Операція “Павутина” виявила реальні вразливості російських сил, незважаючи на те, що президент Путін продовжує вважати, що контролює ситуацію на фронті.

“Зокрема, ці удари, ймовірно, обмежують можливості Росії атакувати Україну крилатими ракетами.”

Посадовець НАТО також зазначив, що Росія, ймовірно, використає цю операцію як виправдання для нових повітряних атак на Україну, застосовуючи дрони та балістичні ракети.

“Ці атаки також дають Росії привід для ударів у відповідь по критичній інфраструктурі України та цивільних об’єктах, і продовжують ускладнювати будь-які переговори.”

Деталі спецоперації “Павутина” СБУ

1 червня Росія повідомила про атаки безпілотників у чотирьох областях. За даними джерел, СБУ здійснила атаки на бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ. Мета операції включала військову авіабазу “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” у Мурманській області, а також військові летовища “Дягилево” у Рязанській та “Іваново” в Івановській областях РФ.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що в результаті операції було вражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Підготовка до цієї операції тривала понад півтора року.

Орієнтована вартість знищених українськими безпілотниками стратегічних літаків Росії становить близько 7 мільярдів доларів.