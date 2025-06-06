Про це заявив голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

Операція Служби безпеки України “Павутина” призвела до значних втрат для російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які були готові до атак на українські міста. Про це повідомив полковник Антс Ківісельг, голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії, в інтерв’ю, яке опублікувало ERR.

Ківісельг зазначив, що в результаті українських атак було знищено щонайменше сім бомбардувальників, а ще два отримали пошкодження. Атаки відбулися на п’яти аеродромах стратегічних ВПС Росії, що свідчить про серйозний удар по їхній авіації.

“Знищені стратегічні бомбардувальники Ту-95 були літаками, які РФ найчастіше використовувала в атаках проти України. Приблизно 30% таких модернізованих літаків були пошкоджені або повністю знищені. Ці літаки готувалися до виконання бойових завдань. Можна сказати, що удару по стратегічній авіації Росії було завдано в момент її найвищої бойової готовності.” – Антс Ківісельг

Він також підкреслив, що відновлення цих літаків вимагатиме від Росії значних ресурсів, що може призвести до посилення внутрішніх заходів безпеки та захисту військових об’єктів.

Ківісельг вказав на те, що успішна операція СБУ в глибині Росії стала потужним сигналом для путінського режиму, демонструючи потенціал України у примушенні до мирних переговорів. Він додав, що реакція Росії на цю операцію виглядає “слабкою і непереконливою”, що підкреслює її нездатність адекватно реагувати на виклики.

У відповідь на операцію, Росія здійснила удар, використавши 407 ударних безпілотників і 44 ракети, зазначив Ківісельг.

Деталі спецоперації “Павутина” СБУ

1 червня 2025 року Служба безпеки України реалізувала спецоперацію “Павутина”, підготовка до якої тривала понад півтора року. Дрони СБУ атакували одночасно чотири військові аеродроми Росії: “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”.

В результаті операції було уражено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Керівник СБУ Василь Малюк повідомив, що вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території Росії дрони ховали під дахами цих будиночків, які розміщувалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.