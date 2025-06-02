Російські спецслужби вербують українських підлітків: заходи безпеки в школах України

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Російські спецслужби здійснили понад тисячу спроб завербувати українських підлітків, використовуючи, зокрема, платформу Telegram. Підлітків закликали надсилати фотографії, ділитися інформацією або виконувати інші завдання. Про це повідомила Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки України, під час брифінгу в Медіацентрі.

Для протидії таким загрозам, зокрема в навчальних закладах, продовжується впровадження посади офіцера служби освітньої безпеки. Наразі ці фахівці працюють у 1600 школах, а в наступному році планується залучити їх до 3000 закладів.

“Офіцер безпеки – це та людина, яка має бути помічником для всіх учасників освітнього процесу, для учня, для вчителя, для керівництва закладу. Вона відповідає не тільки фізично, за те, що відбувається у просторі, а зокрема, який має ставати другом, партнером, людиною, якій довіряють.” – Надія Кузьмичова

За словами Кузьмичової, кількість дітей, які навчаються дистанційно на підконтрольній Україні території, зменшилася на 100-150 тисяч учнів протягом навчального року 2024-2025.

Питання дистанційної освіти – дуже гнучке та залежить від реальної безпекової ситуації, яку ми маємо в конкретному регіоні і від створених безпекових умов, – зазначила заступниця міністра освіти.

На сьогодні в Україні навчаються 3 739 357 учнів. З них 2 224 958 – очно, 759 147 – змішано, а 391 337 – дистанційно. 363 915 дітей навчаються дистанційно за кордоном в українських школах, ще 42 557 – дистанційно з тимчасово окупованих територій.

До кінця 2025 року планується завершення будівництва понад 180 укриттів у школах. Раніше премʼєр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів у рамках політики “Школа офлайн” виділить понад 11 млрд грн на облаштування укриттів у закладах освіти у 2025 році. Додатково 2 млрд грн буде спрямовано на закупівлю шкільних автобусів.