СБУ затримала агента РФ, який планував теракти в Києві та Чернігівщині

Про це у четвер, 26 червня, інформує пресслужба СБУ та поліції Києва

Служба безпеки України спільно з поліцією затримала 19-річного жителя Київщини, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За даними слідства, молодик планував здійснити серію терористичних актів у північних областях України за вказівкою РФ.

Однією з його цілей була ліквідація військового Національної гвардії в Києві, а також підпал автомобіля військовослужбовця на Чернігівщині. Про це стало відомо 26 червня з повідомлень пресслужб СБУ та поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що підозрюваний шукав “легкі заробітки” через Телеграм-канали.

“Після вербування агент прибув до Києва, оселився в орендованій квартирі та за інструкцією куратора виготовив вибухівку. Далі фігурант придбав скутер, у багажнику якого заховав СВП (саморобний вибуховий пристрій – ред.), і доправив його до місця запланованого теракту.” – Пресслужба СБУ

Зловмисник заманив українського військового до столичного двору, видаючи це за “побачення” з дівчиною з “чату для знайомств”. Коли військовий прибув на місце, російські спецслужби дистанційно підірвали вибухівку, закладену у скутер, припаркований поруч. На щастя, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Після невдалого замаху агент отримав нове завдання – прибути до Прилук на Чернігівщині, оселитися в готелі та готуватися до нових злочинів, серед яких були підпал військового автомобіля та підготовка нового теракту.

Правоохоронці затримали підозрюваного “по гарячих слідах” одразу після підпалу автівки. Під час обшуку були вилучені компоненти для виготовлення вибухівки та телефон з доказами його співпраці зі спецслужбами.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.