СБУ затримала терористів з Запоріжжя, які готували вибух у авто військових

Як повідомляють у Службі безпеки України в Telegram

Служба безпеки України затримала двох чоловіків з Запоріжжя, які готували теракт. За інформацією слідства, ці особи, отримуючи підтримку від російських спецслужб, виготовили вибуховий пристрій і планували його встановлення в автомобіль українських військових. Наразі справа передана до суду.

Цю інформацію 7 липня оприлюднили в СБУ та пресслужбі Запорізької обласної прокуратури.

Згідно з даними слідства, затримані виготовили саморобний вибуховий пристрій (СВП) за вказівкою російської Федеральної служби безпеки (ФСБ). Вони мали намір закласти його під автомобіль бійців 12 бригади спецпризначення “Азов” Національної гвардії України:

“За інструкцією російської спецслужби, агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ. У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися відстежити прибуття бійців “Азову” до свого автомобіля і в цей момент дистанційно активувати СВП.”

Один із затриманих наразі перебуває під вартою.

За інформацією прокуратури, з квітня 2025 року підозрювані передавали ФСБ дані про розташування та пересування техніки Збройних сил України:

“Підозрювані також вели спостереження за будівлею одного з територіальних підрозділів органу військового управління та його особовим складом. Крім того, з метою дестабілізації ситуації на Заході країни, вони вирушили до Ужгорода, де здійснили підпал релейної шафи Укрзалізниці, прагнучи залякати місцеве населення та порушити громадську безпеку.”

Слідство також виявило, що дружина одного з фігурантів проживає у тимчасово окупованому Бердянську та співпрацює з російською владою.

Під час спецоперації контррозвідка СБУ затримала обох чоловіків. Під час обшуку у них знайшли СВП, компоненти для виготовлення вибухівки та телефони для зв’язку з представниками ФСБ.

Затриманим висунули обвинувачення за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (Державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 263 (Незаконне виготовлення та зберігання вибухових речовин без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

У разі доведення вини, їм загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі підозрювані утримуються під вартою без права на заставу, а слідство триває.