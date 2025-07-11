Вбивство полковника СБУ Івана Воронича у Києві: обставини та розслідування

Як пише газета The New York Times, він міг бути причетний до операцій проти проросійських сил.

10 липня у Києві стався трагічний інцидент: полковника Служби безпеки України Івана Воронича застрелили. За інформацією, опублікованою в The New York Times, він міг бути залучений до операцій проти проросійських сил, включаючи ліквідацію бойовика Арсена Павлова, відомого під псевдонімом “Моторола”, а також до рейдів на території Росії.

У статті газети йдеться про те, що Воронич працював у СБУ понад 20 років, зокрема в Центрі спецоперацій “Альфа”. Він очолював “П’яте управління”, яке, за даними видання, отримувало технічну підтримку від ЦРУ. Це управління, ймовірно, було причетне до ліквідації “Мотороли” у 2016 році.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Воронич став частиною елітної групи СБУ, яка діяла в “сірій зоні” – на тимчасово окупованих або прикордонних територіях. Як зазначає NYT, його підрозділ брав участь в операції Збройних сил України на території Курської області Росії влітку 2024 року.

У матеріалі також наводиться коментар колишнього голови СБУ Івана Баканова, який знав Воронича особисто:

“Полковник Воронич дуже активно брав участь у протидії російській агресії з 2014 року. Якщо мотивом є побутове вбивство – це одна справа. Але якщо це публічна страта, здійснена росіянами, – це зовсім інша історія, яка потребує негайної реакції” – Іван Баканов

Обставини вбивства Воронича

Вранці 10 липня у Голосіївському районі Києва сталося вбивство співробітника СБУ. Пізніше джерела в правоохоронних органах підтвердили, що загиблим є полковник Іван Воронич.

За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження, яке розслідується за статтею 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця.

Столична поліція також підтвердила інформацію про стрілянину в Голосіївському районі, зазначивши, що потерпілий помер на місці. Офіційні представники української влади поки що не висловлювали припущень щодо можливої причетності Москви до загибелі Воронича.