СБУ затримала шпигунок з Краматорського району за співпрацю з Росією

Про це повідомили на сайті Донецької обласної прокуратури
Служба безпеки України затримала двох жінок з Краматорського району, яких підозрюють у співпраці з Російською Федерацією. Відомо, що вони збирали та передавали інформацію про українських військових до російського ГРУ.
Згідно з даними, оприлюдненими на сайті Донецької обласної прокуратури та в повідомленнях СБУ, підозрюваними є 44-річна продавчиня зі Слов’янська та 45-річна працівниця комунального підприємства з Красноторки. В СБУ вважають, що жінки готували координати для ракетно-бомбових ударів по території Донеччини.
Перша з них обходила райони Слов’янська, запитуючи у відвідувачів магазинів про розташування Збройних сил України. Зібрану інформацію вона публікувала в коментарях на проросійських Telegram-каналах.
Друга підозрювана підтримувала зв’язок з «агентом» російської спецслужби, який проживає на тимчасово окупованих територіях Донеччини, і планував передати зібрану інформацію до ГРУ РФ.
“За інструкцією окупантів вона відслідковувала розташування блокпостів та маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової.”
Обидві жінки підозрюються у поширенні інформації про переміщення ЗСУ та військових формувань в умовах воєнного стану, що передбачає частину 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Вони наразі перебувають під вартою без можливості внесення застави.
Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- Завершився етап репатріації тіл загиблих оборонців України залізничним транспортом, далі повернення відбуватиметься автотранспортом за угодами зі Стамбула.
- В Польщі затримали 28-річного Віктора З. за шпигунство на користь Росії, йому загрожує довічне ув’язнення.
- Російські війська атакували цивільних у Донеччині FPV-дронами, загинуло двоє людей, четверо поранені. Розпочато розслідування воєнних злочинів.