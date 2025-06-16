СБУ затримала шпигунок з Краматорського району за співпрацю з Росією

Про це повідомили на сайті Донецької обласної прокуратури

Служба безпеки України затримала двох жінок з Краматорського району, яких підозрюють у співпраці з Російською Федерацією. Відомо, що вони збирали та передавали інформацію про українських військових до російського ГРУ.

Згідно з даними, оприлюдненими на сайті Донецької обласної прокуратури та в повідомленнях СБУ, підозрюваними є 44-річна продавчиня зі Слов’янська та 45-річна працівниця комунального підприємства з Красноторки. В СБУ вважають, що жінки готували координати для ракетно-бомбових ударів по території Донеччини.

Перша з них обходила райони Слов’янська, запитуючи у відвідувачів магазинів про розташування Збройних сил України. Зібрану інформацію вона публікувала в коментарях на проросійських Telegram-каналах.

Друга підозрювана підтримувала зв’язок з «агентом» російської спецслужби, який проживає на тимчасово окупованих територіях Донеччини, і планував передати зібрану інформацію до ГРУ РФ.

“За інструкцією окупантів вона відслідковувала розташування блокпостів та маршрути руху бронетехніки українських військ у напрямку передової.” – Служба безпеки України

Обидві жінки підозрюються у поширенні інформації про переміщення ЗСУ та військових формувань в умовах воєнного стану, що передбачає частину 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України. Вони наразі перебувають під вартою без можливості внесення застави.

Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі.