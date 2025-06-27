СБУ затримала зрадницю, яка коригувала вогонь РФ по ЗСУ на Донбасі

Повідомили у СБУ у Telegram

Служба безпеки України затримала жительку Слов’янська, яка підозрюється у корегуванні вогню російських авіаударів по підрозділах Збройних Сил України на Краматорському напрямку. Цю інформацію оприлюднили у СБУ через Telegram та Facebook Донецької обласної прокуратури.

Згідно з даними слідства, підозрювана працювала продавчинею в одному з місцевих магазинів. Після дистанційного вербування російськими спецслужбами, вона отримала завдання виявляти позиції українських військ на прифронтовій території.

Для збору розвідувальної інформації жінка особисто обходила околиці, фіксуючи розташування Сил оборони, про що повідомили в СБУ.

“Зібрану інформацію фігурантка узагальнювала у звіт і направляла його своєму «зв’язковому». Ним виявився бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті.”

Розуміючи, яку шкоду завдають її дії обороноздатності країни, підозрювана під виглядом звичайних розмов вивідувала військову інформацію у знайомих. Під час спілкування з куратором вона детально описувала місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також надавала дані про склади боєприпасів і блокпости в Краматорському районі.

“У текстових повідомленнях містянка розповідала про місцезнаходження складів з боєприпасами і блокпостів Сил оборони в Краматорському районі.”

Крім того, жінка надавала інформацію про об’єкти критичної інфраструктури та маршрути руху військової техніки.

На завершальному етапі спецоперації СБУ затримала зрадницю за місцем проживання, вилучивши у неї телефон з акаунтом в “Однокласниках”, через який вона підтримувала зв’язок з окупантами.

Жінці було повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.