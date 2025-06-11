СБУ затримала агента ФСБ, який готував повітряні атаки на Львівщині

Як повідомили у пресслужбі Служби безпеки України

Співробітники Служби безпеки України затримали особу, яка підозрюється у підготовці повітряних атак з боку армії РФ на Львівщині. Цю інформацію оприлюднили в пресслужбі СБУ.

Згідно з даними слідства, 57-річний мешканець регіону був завербований ФСБ РФ через месенджер Telegram. Чоловік не мав постійної роботи.

“Основним завданням агента було виявлення військових авіабаз у західному регіоні. Для цього він об’їжджав територію на своєму автомобілі, намагаючись знайти аеродроми, які могли б використовуватися армійською авіацією.”

Підозрюваний фотографував об’єкти, прив’язуючи їх до місцевості, та позначав відповідні геолокації на картах Google. Зібрані дані він узагальнював і готував звіти для свого куратора з ФСБ.

“Для зв’язку з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв усі повідомлення.”

Кіберфахівці СБУ виявили 57-річного чоловіка та затримали його за місцем проживання. Також були проведені заходи для захисту локацій Сил оборони.

Під час обшуку у затриманого вилучили телефон з доказами його діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.

Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.