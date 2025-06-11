СБУ затримала агента ФСБ, який готував повітряні атаки на Львівщині

Як повідомили у пресслужбі Служби безпеки України
Співробітники Служби безпеки України затримали особу, яка підозрюється у підготовці повітряних атак з боку армії РФ на Львівщині. Цю інформацію оприлюднили в пресслужбі СБУ.
Згідно з даними слідства, 57-річний мешканець регіону був завербований ФСБ РФ через месенджер Telegram. Чоловік не мав постійної роботи.
“Основним завданням агента було виявлення військових авіабаз у західному регіоні. Для цього він об’їжджав територію на своєму автомобілі, намагаючись знайти аеродроми, які могли б використовуватися армійською авіацією.”
Підозрюваний фотографував об’єкти, прив’язуючи їх до місцевості, та позначав відповідні геолокації на картах Google. Зібрані дані він узагальнював і готував звіти для свого куратора з ФСБ.
“Для зв’язку з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв усі повідомлення.”
Кіберфахівці СБУ виявили 57-річного чоловіка та затримали його за місцем проживання. Також були проведені заходи для захисту локацій Сил оборони.
Під час обшуку у затриманого вилучили телефон з доказами його діяльності. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою.
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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