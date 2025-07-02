Викриття масштабних схем розкрадання оборонних коштів в Одеській області

Про це повідомили у Службі безпеки України

В Одеській області правоохоронці викрили три схеми, пов’язані з розкраданням коштів, виділених на оборону. За інформацією слідства, колишній командир батальйону та його підлеглі займалися продажем “броні від призову”, підроблених посвідчень учасників бойових дій, а також нелегальною торгівлею пальним, завдавши державному бюджету збитків на суму близько 100 мільйонів гривень. Про це повідомила Служба безпеки України.

Згідно з даними правоохоронців, організатором цих схем є колишній командир окремого батальйону, який дислокувався в регіоні. Він залучив до своїх оборудок чотирьох підлеглих, двоє з яких були його заступниками.

Служба безпеки України розкрила одну з схем, за якою посадовці фіктивно оформлювали місцевих підприємців та знайомих на службу у свою військову частину. Вартість таких “послуг” сягала до п’яти тисяч доларів. Поліція зазначила, що в результаті цієї діяльності вони привласнили понад 7,7 мільйона гривень.

“Командування видавало накази про призов таких осіб до лав ЗСУ та призначення їх на посади солдатів. Згодом службовці складали фіктивні відомості про нарахування грошового забезпечення. Кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськовослужбовців, переводилися в готівку і розподілялися між учасниками схеми.” – Служба безпеки України

Крім того, за даними слідства, посадовці також займалися торгівлею підробленими посвідченнями учасників бойових дій та нелегально продавали пальне, яке призначалося для військової техніки.

Під час обшуків у затриманих були вилучені мобільні телефони та банківські картки. На даний момент екскомандиру батальйону, а також діючим заступнику комбата, заступнику комбата з тилу, начальнику складу паливно-мастильних матеріалів та командиру роти повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 4, 5 ст. 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене організованою групою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Всі підозрювані наразі перебувають під вартою, і їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.