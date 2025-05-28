СБУ висунула підозру російському військовому за розстріл українських солдатів

Про це йдеться у заяві СБУ, опублікованій на офіційному сайті

Служба безпеки України висунула підозру російському військовому, який перебуває в полоні, у причетності до розстрілу українських солдатів на Курському напрямку. Цю інформацію було оприлюднено на офіційному сайті СБУ.

Згідно з даними слідства, злочин стався 9 січня минулого року. Лише через два дні після цього інциденту частина російських військ була знищена, а підозрюваного захопили в полон українські Сили спеціальних операцій. Йому загрожує довічне ув’язнення відповідно до статті 438 Кримінального кодексу України, яка регулює покарання за воєнні злочини.

Розслідування виявило, що затриманий є стрільцем 40-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил Росії.

Інцидент стався після того, як українські військові вступили у вогневий контакт з російською диверсійно-розвідувальною групою, яка непомітно наблизилася до передових позицій Сил оборони України. В результаті двоє українських військових потрапили в полон до росіян.

Після тимчасового захоплення бліндажа, російські військові вивели полонених на відкриту місцевість і розстріляли їх у спину з автоматичної зброї.