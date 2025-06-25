СБУ оголосила підозру Олегу Борсуку за державну зраду у Черкаській області

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Служба безпеки України в Черкаській області оголосила про підозру Олегу Борсуку, який раніше працював на оборонному заводі Черкащини та займався розробкою навігаційних систем для російських ракет. Борсук, уродженець Чернігова, підозрюється у державній зраді.

За інформацією речниці СБУ у Черкаській області, Катерини Дроги, Борсуку інкримінують серйозні злочини. Чоловік, якому 61 рік, раніше очолював лабораторію на одному з оборонних підприємств, але у 2009 році залишив Україну та переїхав до Росії.

“Після переїзду до Москви Борсук погодився зайняти посаду заступника гендиректора конструкторського бюро «Навіс», яке входить до переліку провідних компаній військово-промислового комплексу РФ. На цій посаді він керує розробкою нових та модернізацією наявних навігаційних систем GPS/GLONASS для крилатих і балістичних ракет.” – Катерина Дрога, речниця СБУ Черкащини

У 2023 році під керівництвом Борсука російські військові виготовили близько 3200 супутникових блоків, які використовувалися в оперативно-тактичних ракетних комплексах “Іскандер”. Ці системи наведення застосовувалися для атак на цивільну інфраструктуру України.

“Відповідні системи наведення є також у ракетах Х-101, Х-59 та «Калібр», якими рашисти так само регулярно атакують українські об’єкти.” – Катерина Дрога, речниця СБУ Черкащини

Речниця Черкаської обласної прокуратури, Ірина Сакун, повідомила, що Борсука оголосили у розшук, а також розглядається питання про отримання дозволу на його затримання.

“Олегу Борсуку повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.” – Ірина Сакун, речниця Черкаської обласної прокуратури

Якщо провину Борсука буде доведено в суді, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.