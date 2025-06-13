СБУ оголосила підозру Тіматі за пропаганду на окупованому Криму

Про це Служба безпеки України повідомляє у Facebook.
Служба безпеки України оголосила про підозру російському реперу Тіматі (Тимуру Юнусову) у зв’язку з його участю в пропагандистських заходах, що підтримують агресію проти України. Підозра була висунута заочно, оскільки репер брав участь у концертах на тимчасово окупованій території Криму.
Згідно з інформацією СБУ, Тіматі виступав на щонайменше семи концертах, які мали на меті легітимізувати анексію Криму. Ці дії вважаються порушенням порядку в’їзду на територію, що перебуває під окупацією.
У повідомленні Служби безпеки України зазначено:
“За матеріалами справи Юнусов є одним з учасників російської пропаганди: був довіреною особою Путіна на президентських виборах у 2012, 2018 і 2024 роках, брав участь в інавгурації та заходах з нагоди святкування перемоги на ‘виборах’. Крім того, Тіматі підтримував російську агресію, анексію Криму та порушення фундаментальних прав України на незалежність, суверенітет і територіальну цілісність.”
Досудове розслідування триває під контролем Офісу Генерального прокурора України, і подальші дії будуть вжиті відповідно до законодавства.
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