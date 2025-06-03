СБУ втретє пошкодила Керченський міст під водою: успішна спецоперація в Криму

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3 червня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію під водою в окупованому Криму, в результаті якої втретє було уражено Керченський міст. Вибух, що стався, завдав значних пошкоджень підводним підпіркам на дні, що суттєво вплинуло на загальний стан споруди.

Для здійснення підриву було використано 1 100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Операція тривала кілька місяців, протягом яких агенти СБУ замінували опори мосту.

“І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!… Фактично міст перебуває в аварійному стані.” – Служба безпеки України

Голова СБУ, генерал-лейтенант Василь Малюк, який особисто контролював хід операції та координував її планування, підкреслив важливість цієї дії для України.

“Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь.” – Василь Малюк

Ця операція стала ще одним важливим кроком у системній боротьбі з окупаційними силами та їхньою інфраструктурою на тимчасово захоплених територіях України.