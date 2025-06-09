СБУ затримала киянина за державну зраду та співпрацю з ФСБ

Про це Служба безпеки України.

Служба безпеки України повідомила про затримання киянина, якого підозрюють у співпраці з російською ФСБ. За інформацією слідства, чоловік надавав ворогу координати українських систем протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп, що забезпечують захист столиці від повітряних атак.

Згідно з даними СБУ, 41-річного комірника одного з київських підприємств завербували через заборонену соціальну мережу “ВКонтакті”. Під час повітряних тривог він виходив на вулиці, щоб спостерігати за переміщенням українських військових підрозділів, а отриману інформацію передавав своєму російському куратору.

Служба безпеки вважає, що ці дані могли бути використані для ураження українських позицій, що значно послабило б протиповітряну оборону та дало можливість продовжити обстріли інфраструктури Києва.

Чоловіка затримали неподалік одного з підрозділів Сил оборони. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон, на якому були докази зв’язку з ФСБ.

Затриманому вже повідомлено про підозру за статтею про державну зраду, що може призвести до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Крім того, у травні СБУ затримала 17-річного юнака, який за завданням російських спецслужб планував підірвати будівлю територіального центру комплектування. Також у столиці був затриманий 16-річний студент профтехучилища з Вінниччини, підозрюваний у підпалі військового мікроавтобуса на замовлення російських спецслужб.

Згідно з інформацією поліції та СБУ, хлопець мав отримати за це 2 тисячі доларів, але замість винагороди його почали шантажувати та змушували виконувати нові завдання. Затримання відбулося незабаром після підпалу у Святошинському районі.