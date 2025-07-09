Про це повідомила інформація з офіційного сайту СБУ

У Києві Служба безпеки України затримала двох громадян Китаю, які намагалися вивезти секретні документи, пов’язані з українським ракетним комплексом “Нептун”. Цю інформацію оприлюднила СБУ на своєму офіційному сайті.

Серед затриманих є колишній студент одного з університетів Києва, якого відрахували у 2023 році через академічну неуспішність, але він залишився в Україні. Його батько, який періодично приїжджав з Китаю, координував шпигунську діяльність сина.

Молодий чоловік намагався отримати технічну документацію з виробництва ракет “Нептун”, вербуючи працівника, що має відношення до оборонної сфери. Його викрили на початковому етапі розвідувальної діяльності, і затримали під час передачі секретних матеріалів.

Після цього було затримано і його батька, який планував передати отримані дані китайським спецслужбам.

Під час обшуків у шпигунів вилучили мобільні телефони з листуванням, що підтверджує їхню координацію. Слідчі СБУ вже повідомили обом затриманим про підозру у шпигунстві.

Згідно з українським законодавством, затриманим загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.