СБУ розкрила підготовку теракту на Київщині: судитимуть за державну зраду

Про це повідомляє Служба безпеки України (СБУ) у Facebook

Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно 16-річного студента з Кіровоградщини та двох жінок з Вінниччини, яких підозрюють у підготовці теракту на Київщині в кінці 2024 року. Про це повідомили в СБУ.

Згідно з даними слідства, підозрювані планували здійснити вибух на вході до будівлі, де розміщений один з підрозділів українських військових.

Розслідування виявило, що обидві жінки були завербовані російськими спецслужбами. Вони виготовили саморобний вибуховий пристрій, який сховали у спеціальному місці. Неповнолітній агент, переодягнений у військову форму, мав забрати вибухівку та закласти її біля військового об’єкта, повідомили в СБУ.

Затримання підозрюваних відбулося за участі співробітників СБУ.

Обвинувальні акти вже направлено до суду. Підозрюваних судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану;

ч. 1 ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами;

ч. 1 ст. 263-1 – незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв;

ч. 2 ст. 258 – терористичний акт.

За скоєні злочини підозрюваним загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.