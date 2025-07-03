Історія Сергія Лихоманова: незаконне засудження в Криму та боротьба родини

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сергій Лихоманов, український громадянин, був затриманий в окупованому Севастополі наприкінці грудня 2023 року. Російські спецслужби звинуватили його у зберіганні вибухівки, співпраці з СБУ та “державній зраді”. У травні 2024 року суд, підконтрольний РФ, засудив його до п’яти років колонії, а його нову справу наразі розглядають у Ростові-на-Дону. Родина Лихоманова заперечує всі звинувачення і намагається домогтися його звільнення через розголос.

Сергію 52 роки, він народився і виріс у Полтаві, закінчив військове училище зв’язку. Після служби в армії, де отримав звання майора, переїхав до Криму, де жив із родиною та займався приватною торгівлею. Після окупації залишився на півострові через родинні обставини.

27 грудня 2023 року російські силовики провели обшук у квартирі Сергія, не пояснюючи причин. Його молодша сестра, Тетяна Зелена, розповіла, що брата вивели босим на вулицю, не давши можливості одягнутися, а його дружину з дітьми зачинили в іншій кімнаті. У родини вилучили телефони та комп’ютери.

Сергія перевезли до Сімферополя, і протягом двох місяців родина не отримувала жодної інформації про його місцезнаходження.

“Ми дізнались, що він у СІЗО №8 лише у лютому. Увесь цей час нам говорили, що його немає, що нічого невідомо. Він не мав права на дзвінок, на лист, на адвоката. Ми не знали, чи він живий. Коли я зрозуміла, що він просто зник, у мене все всередині перевернулося. Це мій брат, я знаю його змалку. Він завжди був відповідальним, дуже сімейним. І раптом – повна тиша. Ми ніби в якомусь паралельному світі”, – Тетяна Зелена

Російські медіа повідомили, що Сергія звинуватили у “підготовці теракту” та “державній зраді”. За версією слідства, він нібито співпрацював із СБУ, передаючи дані про військові об’єкти в Севастополі, а також у нього вдома знайшли саморобний вибуховий пристрій.

У травні 2024 року суд у Криму визнав Лихоманова винним у зберіганні вибухівки. Суддя Павло Крилло, який раніше ухвалював політично мотивовані рішення, призначив Сергію п’ять років колонії суворого режиму та штраф у 50 тисяч рублів.

Згідно з російським обвинуваченням, Сергій нібито зберігав вибухові матеріали в квартирі та в лісі. Окупаційне слідство стверджує, що він виконував завдання за гроші, обговорюючи з нібито співробітником СБУ розташування об’єктів російської ППО.

Під час “суду” Лихоманов визнав провину, але зміг передати інформацію про психологічний тиск, якому його піддавали. Він відмовився від незалежного адвоката, і сестра підозрює, що його змусили до цього.

“Я впевнена, що він визнав вину не тому, що справді винен, а тому що боявся за родину. Вони знали, куди натиснути. У нього дитина маленька – він міг усе підписати, щоб їх не чіпали. Мій брат – звичайна людина. Але він точно не терорист і не зрадник. Вони ліплять з нього “ідеального ворога”, щоб налякати інших”, – Тетяна Зелена

На Сергія завели ще дві справи за статтями “підготовка до терористичного акту” і “державна зрада”. Судове засідання призначене на 19 серпня 2025 року.

Родина заперечує всі звинувачення. Тетяна стверджує, що брат ніколи не мав відношення до спецслужб і політики, а під час обшуку не було жодної вибухівки. Вона впевнена, що докази сфальсифіковані.

“Він мешкав у маленькій однокімнатній квартирі з родиною. Як у таких умовах заховати коробку з детонаторами? Як можна говорити про теракт, якого не було? Це просто сфабрикована справа. Це як злий жарт, в який не хочеться вірити. Але коли ти бачиш вирок, фото брата з синцями – стає страшно”, – Тетяна Зелена

З моменту реєстрації справи Сергія в суді до оголошення вироку минуло близько двох місяців, і відбулося лише одне засідання. Суддя Крилло ухвалив вирок, не зважаючи на обставини.

“Його просто засудили одним днем”, – зазначає Тетяна.

Сергій має хронічні захворювання, але в СІЗО не отримує належної медичної допомоги. Останній лист родина отримала в березні 2024 року, а зараз зв’язок повністю втрачено.

“Я боюся, що його просто знищать – фізично або морально. Він дуже змінився на фото – схуд, змарнів, в очах страх. Я бачу людину, яка не вірить, що вийде живою. І я не знаю, як йому пояснити, що ми боремось за нього. Це боляче бачити. Я хочу, щоб його почули. Щоб він знав – ми його не залишили. Ми кричимо за нього всюди, де можемо. І віримо, що його можна витягнути”, – Тетяна Зелена

Тетяна виїхала з Полтави на початку повномасштабного вторгнення разом з матір’ю та синами. Її колишній чоловік загинув під час обстрілу в перший день війни. Зараз вона мешкає в Італії та планує організувати мистецьку виставку на підтримку незаконно ув’язнених українців, щоб домогтися включення Сергія до списків на обмін.

“Я не прошу для брата нічого особливого. Просто хочу, щоб він не був забутий і залишений сам на сам із цим жахом. Його можна врятувати, але час спливає. Він – не злочинець, не терорист, він українець, батько і брат, і він має повернутись додому живим”, – Тетяна Зелена

В окупаційних тюрмах перебуває щонайменше 16 тисяч цивільних осіб, затриманих на окупованих територіях, яких звинувачують у шпигунстві, тероризмі та держзраді, часто порушуючи їхні базові права.

Сестра Сергія Лихоманова прагне привернути увагу до його справи, сподіваючись, що розголос допоможе зупинити нові вироки і повернути брата додому.