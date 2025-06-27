Військовослужбовець в Одесі засуджений за державну зраду до 15 років ув’язнення

За даними рішення Приморського районного суду міста Одеси

В Одесі відбувся судовий процес над військовослужбовцем, який був звинувачений у передачі інформації представнику російської спецслужби. Ця інформація стосувалася місцеперебування Сил оборони України та їхніх операцій. Приморський районний суд ухвалив рішення про покарання у вигляді ув’язнення 22 травня.

Згідно з матеріалами справи, військовий, який родом з російського Ульяновська, але проживає в Одесі, підтримував зв’язок зі співробітником ФСБ через соціальні мережі. Він передавав секретні дані, що дозволили російському агенту дізнатися про діяльність руху спротиву на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Криму, а також про розташування українських військових і їхні операції на передовій.

Суд визнав його винним за частиною 3 статті 111 Кримінального кодексу України. За державну зраду військовослужбовець отримав 15 років позбавлення волі, а також зобов’язаний сплатити близько 21,5 тисячі гривень для покриття процесуальних витрат.