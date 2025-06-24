Суд взяв під варту Анатолія Тараненка за дезертирство та співпрацю з ДНР

Як стало відомо з даних судового реєстру

20 червня 2025 року Чечелівський районний суд у Дніпрі ухвалив рішення про взяття під варту Анатолія Тараненка, військового, який у травні цього року повернувся з російського полону. Йому пред’явлено обвинувачення у дезертирстві, що може призвести до 12 років ув’язнення через його перехід на бік так званої ДНР. У січні 2021 року Тараненко добровільно залишив українську бригаду та приєднався до російських окупантів.

Цю інформацію оприлюднено в Єдиному реєстрі судових рішень. Суд вирішив взяти Тараненка під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 гривень. Якщо застава буде внесена, він зобов’язаний регулярно з’являтися до прокурора або суду, не залишати місце проживання без дозволу та повідомляти про зміну адреси.

Обвинувачення висунуті за частиною 3 статті 408 Кримінального кодексу України – «Дезертирство» та частиною 3 статті 410 ККУ – «Привласнення військового майна». За ці злочини передбачено покарання до 12 років позбавлення волі.

Анатолій Тараненко, 51-річний колишній водій-механік 1-ї Сіверської танкової бригади, родом із села Висока Вакулівка Козельщинської громади, пізніше переїхав до села Буняківка в Решетилівській територіальній громаді. Він має трьох сестер, з якими не підтримує зв’язку, заблокувавши їхні номери ще до початку військової служби. Тараненко розлучений, а троє дітей залишилися з колишньою дружиною. Також у нього є заборгованості за кредитами та аліментами.

29 січня 2021 року у Кураховому суді було розглянуто справу про зникнення Тараненка, в результаті чого керівника його підрозділу оштрафували на понад 2,5 тисячі гривень. Окреме провадження було відкрито щодо самого Тараненка у Волновасі. Слідство встановило, що 28 січня 2021 року він залишив свої позиції, де охороняв командно-спостережний пункт, і перейшов до позицій «днрівців», але не був прийнятий до їхньої армії і потрапив у полон.

Через окупацію Волновахи розгляд справи поновили у Чечелівському районному суді Дніпра. Під час червневого засідання Тараненко заявив, що його перехід до «днрівців» стався після побиття побратимами, і він, перебуваючи в стані афекту, намагався вчинити самогубство, повзаючи полями, і потрапив у полон біля Оленівки.

У полоні Тараненко отримав певні привілеї та працював на російську пропаганду, даючи інтерв’ю журналістам і спілкуючись з іншими колаборантами. Його прізвисько було «Полтава» через регіон народження. Про це розповів український військовий Данило Кравець, який також перебував у полоні разом із Тараненком.

Повернення Тараненка до України відбулося за ініціативою росіян, які передали його разом з іншими військовополоненими. Командувач 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» Денис Прокопенко звернув увагу на цю подію у своєму дописі в Facebook. Особу Тараненка ідентифікував ветеран Віктор Лахно. У Координаційному штабі пояснили, що не могли вплинути на списки полонених через обмежені терміни обміну.

Згідно з даними судового реєстру, після повернення Тараненко проходив реабілітацію у Вінницькому військовому шпиталі, де йому зробили операцію на нирках. У разі доведення провини чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі.