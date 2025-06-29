Військовий бард Микола Більшевич: творчість і служба в ЗСУ

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Микола Більшевич, бард з Волині, вже понад три роки служить у лавах Збройних Сил України. Він є військовослужбовцем 100-ї окремої механізованої бригади, де, окрім виконання своїх обов’язків, активно займається творчістю: пише пісні, працює над романом та бере участь у зйомках художнього фільму. Навіть на фронті він не відмовляється від мистецтва.

Спочатку Микола служив піхотинцем і брав участь у запеклих боях за Бахмут. Після кількох контузій він змінив свою спеціалізацію на військового кухаря. Жартуючи, він зазначає, що його їжа, приготована з любов’ю та за бабусиними рецептами, допомагає побратимам відновити сили, а його пісні – піднімають настрій.

59-річного бійця вдома чекають п’ятеро жінок: дружина, доньки та теща. Окрім того, у нього залишився недописаний роман, який вже отримав відзнаку на конкурсі «Коронація слова», а також безліч інших творчих задумів.

Микола Більшевич поділився своїми спогадами про перший бій, творчість під час служби та участь у зйомках фільму.

“Військове намагаюся хлопцям не співати, бо це може пригнічувати. Краще дарувати їм надію і підтримку через пісні, які піднімають дух.” – Микола Більшевич

Творчість Миколи на війні – це не лише спосіб зберегти душевну рівновагу, а й важливий елемент підтримки бойового духу його побратимів. Він вірить, що мистецтво має силу лікувати навіть у найскладніших обставинах, надаючи надію та підтримку тим, хто цього найбільше потребує.