Військовий із Черкащини затриманий за державну зраду: передавав координати ЗСУ РФ

Як повідомляє офіційний сайт Державного бюро розслідувань
У Черкаській області затримали військового, якого підозрюють у передачі координат українських військових підрозділів російським військовим. За даними слідства, йому загрожує довічне ув’язнення, про що повідомили в Державному бюро розслідувань.
Згідно з інформацією ДБР, підозрюваний збирав дані про українські військові частини в чотирьох регіонах, зокрема на Черкащині:
“З листопада 2024 до травня 2025 року військовий підтримував зв’язок через месенджер із колишнім бойовиком так званої «ДНР», який нині служить у Збройних силах РФ. Він передавав йому точні координати розташування підрозділів, військової техніки, а також персональні дані військовослужбовців – прізвища та номери телефонів.”
Пресслужба зазначила, що підозрюваний надав інформацію про географічне розташування своєї частини, яка дислокована на Черкащині.
“В одному з випадків, одразу після передачі даних, по військовій частині було завдано ракетного удару. Чоловік на той момент виїхав у відрядження до іншого регіону. Військовий свідомо відмовлявся від винагороди за свої дії, пояснюючи це підтримкою ідеології країни-агресора.”
Підозрюваного затримали, а під час обшуків у його помешканні та у родичів вилучили техніку, повідомили у пресслужбі.
Встановлено, що чоловік передавав координати військових об’єктів у Черкаській, Житомирській, Рівненській та Донецькій областях. Внаслідок ракетних ударів загинули українські військовослужбовці.
Затриманому висунули обвинувачення у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.
“Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.”
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