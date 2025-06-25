Суперечливі обставини загибелі військового Богдана Вовка на Львівщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

23 травня у селі Гуменець на Львівщині відбувся похорон військовослужбовця Богдана Вовка, який служив у частині A4862. Проте незабаром односельці натрапили на відео, де чоловік, що назвався Богданом Вовком, з’явився живим і в полоні. Це спонукало поліцію провести молекулярно-генетичні експертизи останків.

Заступник начальника ГУНП в Чернігівській області, Едгар Папікян, у відповіді на інформаційний запит підтвердив, що Чернігівське бюро судово-медичних експертиз надало дані про доставку тіла військового до області 20 травня 2025 року.

Побратими, які забрали тіло з поля бою, ідентифікували його як Богдана Вовка, стверджуючи, що він загинув поблизу Обуховки в Глушковському районі Курської області Росії. У зв’язку з цим, слідчий відділ Чернігівського районного управління поліції розпочав кримінальне провадження.

В рамках досудового розслідування призначено молекулярно-генетичні експертизи біологічних зразків, які були ідентифіковані як належні Богдану Вовку. Наразі тривають заходи для отримання біологічного матеріалу від родичів військового, а подальші дії залежать від результатів експертиз.

Щодо похорону, то 23 травня у Гуменці відбулося прощання з тілом, яке вважалося тілом Богдана Вовка. Цю інформацію опублікували на сторінках громади та селищної ради в соціальних мережах.

Невдовзі в російських пабліках з’явилося відео, на якому чоловік у військовій формі заявив, що він Богдан Вовк і перебуває в полоні.

Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомив, що 19 травня до райвідділу в Пустомитах надійшло сповіщення від командира військової частини про загибель Богдана Вовка, який раніше вважався зниклим безвісти, з проханням сповістити родичів.

Справу наразі розслідують слідчі управління поліції в Чернігові.