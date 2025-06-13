Прощання з військовим Дмитром Шаповаловим, який помер після полону

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

13 червня в селі Йосипівка на Вінниччині відбулося прощання з військовим Дмитром Шаповаловим, який повернувся з російського полону у квітні 2023 року. На жаль, 9 червня 2025 року він помер уві сні у віці 32 років. За попередніми даними, причиною смерті стала зупинка серця.

Церемонія прощання зібрала рідних, друзів, побратимів та жителів громади. Після прощання у родинному домі відбулося заупокійне богослужіння та мітинг-реквієм біля місцевого храму.

Дмитро завжди мріяв стати військовим. Його товариш Дмитро Максименко поділився спогадами, зазначивши, що навіть після тривалого полону Дмитро не уявляв себе в іншій ролі, окрім військового.

“Дмитро був щирим та вірним другом, завжди знаходив спільну мову з будь-ким, був позитивним та веселим, сповненим ідей. Він мріяв про власний бізнес, виробництво, і навіть планував зробити укриття з пасажирського вагона біля бабусиної хати, де провів дитинство.”

– Дмитро Максименко

На прощання також прибув бойовий побратим Дмитра Ігор Бодаєв, з яким вони разом воювали і потрапили в полон під час виконання бойового завдання. Вони провели певний час разом у полоні, поки їх не розділили. Востаннє бачилися у Воронезькому СІЗО.

“Коли була розподільча камера, ще встигли поспілкуватися. А потім – все. Мене утримували три роки і два місяці.”

– Ігор Бодаєв

Після звільнення Дмитро підтримував Ігоря, ділився досвідом реабілітації. Ігор зазначив, що, хоча і вирішив завершити службу, залишається на зв’язку з побратимами та підтримує родини військових.

Головний сержант роти спеціальної розвідки Олександр Герб повідомив, що смерть Дмитра стала несподіванкою. Його знайшли в ліжку без ознак життя. Точні причини смерті встановить експертиза, результати якої очікують через 2-3 тижні.

“Дмитро був відданий, веселий, ніколи не відмовляв. Будь-яку задачу, будь-яку допомогу, яка потрібна була, він завжди нам надавав.”

– Олександр Герб

Того дня Дмитро активно займався спортом і сильно обгорів на сонці. Після обробки опіків він ліг спати, оскільки не спав добу. Коли почали будити о 21:00, він уже був без ознак життя.

“Мені в заключенні написали, що серце зупинилось, ніяких внутрішніх і зовнішніх факторів на цього немає взагалі абсолютно.”

– Анастасія Шаповалова, сестра Дмитра

Сестра Дмитра зазначила, що військові кардіохірурги припускають, що причиною могли стати катування в полоні.

“Обливали холодною водою, дуже сильно били, били струмом дуже часто, дуже сильно морили голодом.”

– Анастасія Шаповалова

Дмитро мав проблеми з гастритом і працював з психологом, але про проблеми з серцем не говорив. Він мріяв дослужитися до пенсії, мати сім’ю і дітей, залишаючись “на всю голову військовим”.

Юлія Павлюк, представниця Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, яка зустрічала Дмитра після обміну, підкреслила, що повернення з полону не означає повного звільнення від наслідків тортур.

“По-перше, фізичні тортури і знущання над хлопцями, і психологічний стан моральний – оце саме важке. Реабілітація має бути постійною, оскільки наслідки тортур проявляються з часом.”

– Юлія Павлюк

Дмитро Шаповалов народився у місті Стаханов (нині Кадіївка) на Луганщині. Військову службу розпочав у 2010 році. З 2014 року служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді, брав участь у боях за Крим, Донбас, Авдіївку, Донецький аеропорт, Дебальцеве.

За свою мужність він був нагороджений орденом “За мужність” та іншими державними відзнаками. У 2022 році потрапив у російський полон під час боїв біля Нової Каховки і провів у неволі понад рік до квітня 2023 року. Після звільнення він повернувся до війська.