Повернення Костянтина Іванова з полону: історія військового з Балаклії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Костянтин Іванов, військовий з Балаклії Харківської області, повернувся додому 14 червня під час обміну полоненими. Він потрапив у полон під час запеклих боїв за Маріуполь.

Про його звільнення повідомила дівчина Костянтина, Анастасія Бугера.

«Ми ще не зустрічалися, оскільки у них карантин, і зможемо побачитися лише через десять днів. Але ми спілкувалися телефоном і по відеозв’язку. Емоції незабутні, досі не можу в це повірити. Про обмін дізналася вчора ввечері», – поділилася вона.

Історія Костянтина Іванова: від захисника до полоненого

Костянтин Іванов родом з Балаклії. У листопаді 2022 року його мати та дівчина зверталися до журналістів і міжнародних організацій з Польщі, намагаючись дізнатися про його стан.

“Мені зателефонував “Червоний Хрест”, повідомили, що “ваш син з заводу такого-то числа…”, і що він дав мої контактні дані. Ніяких даних про нього немає. Ані про стан здоров’я, ані де він, перевозили їх з Оленівки чи не перевозили після тих двох терактів.” – Олена Мінцева, мати Костянтина Іванова

Олена зазначила, що син свідомо обрав військову професію, адже прагнув захищати свою країну. Вона знала про його перебування в Маріуполі з першого дня повномасштабного вторгнення.

«Він сам виходив на зв’язок зі мною. Я не могла йому зателефонувати, адже в Балаклії зв’язок був майже відсутній», – додала вона.

Анастасія Бугера, дівчина Костянтина, отримала останнє повідомлення від нього 24 квітня 2022 року. На той момент вони були разом понад півтора року, познайомившись під час навчання на військовій кафедрі.

“Я знаю, що він витримає. Я впевнена в цьому. У нього така велика сила духу. Якщо якісь негаразди, він знає, що це такий етап, через який треба пройти.” – Анастасія Бугера, дівчина Костянтина Іванова

Олена Мінцева поділилася своїми емоціями з приводу повернення сина: