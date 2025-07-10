Повернення з полону: історія Володимира Чертушкіна з Маріуполя

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Годинник з гравіюванням “Переможцю гри “Що? Де? Коли?” став найбільшою реліквією Володимира Чертушкіна, який нещодавно повернувся з полону. Ця річ є єдиним спогадом про його минуле життя, що вдалося вивезти дружині під час евакуації з Маріуполя.

Володимир Чертушкін, пресофіцер 109-ї окремої бригади Тероборони, потрапив у полон у травні 2022 року, вийшовши з “Азовсталі”. Його звільнення відбулося 14 червня 2025 року в рамках обміну. Спочатку він перебував у Оленівці, а згодом у колонії в Камишині, що в Росії. Наразі Володимир проходить реабілітацію та мріє про повернення до рідного Маріуполя.

Володимир і його дружина Ганна поділилися своїми переживаннями про три роки полону, умови утримання в російській тюрмі та підтримку родини.

Війна на день народження

Володимир, який працював журналістом, вирішив піти на службу напередодні повномасштабного вторгнення. Він відчував, що щось велике відбудеться, хоча сподівався на надійну оборону Маріуполя.

24 лютого, у свій день народження, він отримав наказ зібратися на місці збору. Цей день став початком війни, і Володимир зрозумів, що реальність змінилася назавжди.

Родина залишалася в Маріуполі до кінця березня, підтримуючи зв’язок до 3 березня, після чого зв’язок зник. Володимир почав виконувати обов’язки бійця, не маючи можливості працювати журналістом.

Ганна розповідає, що родина евакуювалася наприкінці березня, а Володимир отримував підтримку через друзів і малюнки доньки, які зберігав до жовтня 2022 року.

Три роки полону: від Оленівки до Камишина

Перед полоном Володимир перебував у міській лікарні №3, де допомагав медикам і охороняв поранених від мародерів. 16 березня його перевели на “Азовсталь”, де він залишався до 17 травня 2022 року, поки не отримав наказ скласти зброю.

Після виходу з “Азовсталі” їх вивезли до Оленівки, де утримували у таборі до початку жовтня 2022 року. Потім Володимир потрапив до колонії в Камишині, де зазнав жорстокого поводження, включаючи побиття та психологічний тиск.

У полоні він став свідком тортур, побиттів і постійного психологічного тиску, а також змушений був слухати радянські пісні та пропагандистські передачі. Лише з січня 2025 року почали транслювати новини, хоч і з цензурою.

Володимир згадує, що деякі полонені намагалися покінчити з життям, а їх змушували спати з руками на ковдрі під постійним наглядом.

Після візиту Червоного Хреста у вересні 2023 року умови трохи покращилися: почали видавати книжки та настільні ігри, а з грудня 2024 року – зменшили побиття, хоча жорстокість не зникла повністю.

Сімейна підтримка та спільнота

Ганна розповідає, що віра, турбота про доньку та підтримка інших родин військовополонених 109-ї бригади допомагали їй триматися. Вони створили спільноту, яка активно працювала над вирішенням питань і підтримкою один одного.

Спроби обміну

Володимир згадує, що тричі його готували до обміну, але двічі процес зривався. Лише 14 червня 2025 року його разом з іншими полоненими перевезли до України.

Повернення додому

Володимир описує теплу зустріч в Україні, коли його обіймали, закутували в прапори, і він зміг зателефонувати дружині. Ганна згадує сльози щастя та радість від повернення чоловіка.

Перша зустріч після полону стала для Ганни моментом здивування через зміну зовнішності чоловіка, але вона вірить у його повне відновлення.

Життя після полону та мрії

Володимир планує продовжувати життя, виховувати доньку та вирішувати питання з житлом, яке залишилося зруйнованим у Маріуполі. Ганна говорить про початок нового етапу життя, підтримку один одного та спільні мрії.

Володимир мріє відвідати сестру в Німеччині, побувати в Парижі, Ріо-де-Жанейро, вивчати романські мови та відвідати Барселону.

Особливо цінним для нього є годинник, який вдалося вивезти з Маріуполя – подарунок за перше місце у грі “Що? Де? Коли?”, що нагадує про минуле життя і символізує надію на повернення міста під український контроль.