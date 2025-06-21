Помер військовий Сергій Добровольський після звільнення з полону

Про це повідомив міський голова Здолбунова Владислав Сухляк у Facebook

На жаль, Рівненщина втратила ще одного героя. Військовий Сергій Добровольський, який нещодавно був звільнений з полону в рамках обміну “1000 на 1000”, помер. Його зустрічали з великою шаною 17 червня в Здолбунові, де місцеві жителі виконали гімн України та вручили коровай.

Міський голова Здолбунова Владислав Сухляк повідомив, що 43-річний Сергій Добровольський перебував у полоні з 2023 року і довгий час вважався зниклим безвісти.

У травні цього року військового вдалося повернути в Україну в рамках обміну військовополоненими. Після повернення Сергія тепло зустріли жителі його рідного міста, які влаштували йому урочисту зустріч.

17 червня, під час зустрічі, боєць зміг обійняти свою маму після двох років у російському полоні. Люди в Здолбунові вітали його, виконуючи гімн України, та дякували за його службу.

Владислав Сухляк також зазначив, що інформацію про прощання з Сергієм Добровольським у громаді повідомлять пізніше.