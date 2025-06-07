Воїн Валентин збив першу російську ракету Х-101 на Миколаївщині

Про це повідомили у Повітряному командуванні “Південь”

Вночі 6 червня 2025 року, воїн радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького на ім’я Валентин здійснив вражаючий подвиг, збивши свою першу російську крилату ракету Х-101 на Миколаївщині. Цю ціль він знищив за допомогою переносного зенітного ракетного комплексу “Ігла”, про що повідомили у Повітряному командуванні “Південь”.

Валентин помітив ракету, захопив її у приціл і здійснив пуск. У повідомленні зазначено, що все відбувалося дуже швидко.

“Все відбувалося у лічені секунди. Якась мить – і в небі з’явився яскравий спалах та пролунало: ‘Ворожу ціль знищено’.” – Повітряне командування “Південь”

Згідно зі словами бійця, у разі появи швидкісної російської цілі в небі, діяти потрібно миттєво.

“Часу на роздуми у тебе немає. Маєш бути готовим до повітряного бою на 100 відсотків, зосередженим на 200 і майстерним на всі 300. Лише за таких умов ти зруйнуєш плани ворога”. – Валентин, воїн радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького

Ця подія стала важливою віхою для Валентина, адже це його перша збита російська ракета. Захисник зазначив, що запам’ятає цей день на все життя.

“Можливо, мій постріл врятував комусь життя, або допоміг уникнути великих руйнувань. Такі моменти укріплюють бажання та посилюють мотивацію продовжувати нашу боротьбу, йти до беззаперечної перемоги над агресором. Ми з побратимами зробимо все для цього, Україна буде вільною”. – Валентин, воїн радіотехнічної бригади імені Богдана Хмельницького

Валентин знищив ціль з переносного зенітного ракетного комплексу “Ігла”, що підкреслює важливість таких систем у сучасних бойових умовах.