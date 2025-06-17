Звільнення Юрія Микитенчука з російського полону у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Юрій Микитенчук, 44-річний військовослужбовець з Новоборівської громади, провів у російському полоні 20 місяців і 24 дні. До свого затримання він служив у Збройних силах України на сході країни. 12 червня 2025 року його звільнили в рамках обміну, і вдома на нього чекали дружина та двоє дітей.

Тетяна, дружина Юрія, розповіла про його життя до полону. Юрій народився в селищі Нова Борова, навчався в місцевій школі, а потім закінчив університет. Після цього працював на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті, одружився з Тетяною, і разом вони виховують доньку та сина.

“23 жовтня 2022 року Юрі принесли повістку. Наступного дня він пройшов медогляд, а вже 25-го його відправили до навчального центру в Житомир. Через місяць, 24 листопада, його розподілили до 79-ї десантно-штурмової бригади. І вже 25-го він був на Донецькому напрямку. Дуже багато разів виходив на позиції, пережив не одну контузію. Лише раз за весь цей час приїздив у відпустку – у березні 2023-го, на десять днів”, – Тетяна Микитенчук

Після відпустки Юрія направили в село Новомихайлівка Донецької області, де він перебував на лінії фронту з 1 квітня 2023 року. 18 вересня він зателефонував дружині, попередивши, що їх перевозять на нову позицію.

“Він попередив, що два дні не буде на зв’язку. А 21-го, якщо не подзвонить – треба бити на сполох. Так і сказав. Юра не подзвонив. Я телефонувала командиру, він говорив – усе добре, просто Юра на позиції, може і десять днів не виходити на зв’язок. Говорив, щоб я не набридала і не телефонувала. Дав мені номер замполіта і далі я телефонувала йому. Я не зупинилася. Попросила, щоб по рації з чоловіком зв’язалися і хоча б кодове слово мені передали – яке у нас з Юрою сімейне було. Щоб я розуміла: він живий. Але вже наступного дня, у суботу, мені принесли повідомлення, що чоловік зник безвісти 19 вересня під Новомихайлівкою”, – Тетяна Микитенчук

Тетяна звернулася до всіх можливих установ, включаючи поліцію, військкомат, Національне інформаційне бюро та Червоний Хрест. Її донька навіть моніторила російські телеграм-канали в пошуках інформації про батька.

“Вона мені дзвонить: ‘Мамо, я тата знайшла!’ Знайшла фото – Юра з торбою на голові, виглядає дуже виснаженим, але живий. Потім ще російська журналістка подзвонила, представилася Анжелікою. Каже: ‘Ваш чоловік живий, передає привіт, любить вас і дітей’. І надіслала фото: Юра сидить на стільчику в сірій тюремній формі, на нього світять прожектори, ззаду – герб РФ. Це інтерв’ю показали вже в 2024-му, видно щось довго монтували”, – Тетяна Микитенчук

Тетяна вела щоденник обмінів, фіксуючи інформацію про звільнених військових. Вона знала, в яких колоніях перебуває її чоловік – спершу в Горлівці, потім у Торезі, а згодом – в Алтайському краї, місті Бійськ.

“Під час полону зв’язку з ним не було. Юра казав, що написав два листи, але я їх не отримала. Я теж писала, але він мого листа не отримав. Після одного з обмінів – це був 65-й обмін 23 травня 2025 року, до мене зателефонував військовополонений Сергій, який сидів з Юрою в одній камері: ‘Доброго вечора, це дружина Юрія Микитенчука? Так. Я хочу передати вам привіт. Я сидів з ним у камері. Зараз він перебуває в Алтайському краю. Ми були разом у Горлівці, потім Юру перевели до Тореза. Пів року ми не бачилися. Його раніше вивезли до Алтайського краю. Коли я туди приїхав і зайшов у камеру, там сидів такий худенький, маленький дідок із бородою. Я кажу: ‘Юр, це ти?’ А він: ‘Серього, це ти? Так’. Розповів, що ‘Юра був дуже змучений, але тримався’. Ми підтримували з Сергієм зв’язок. Він мене підбадьорював: чекайте, наступного разу точно його обміняють”, – Тетяна Микитенчук

Після зникнення Юрія, Тетяна зверталася до всіх можливих інстанцій, щоб отримати офіційну інформацію про його статус.

“Потрібна була офіційна звістка, що він зник безвісти. Далі – Національне інформаційне бюро, поліція, координаційний штаб, Червоний Хрест. Завела особистий кабінет і постійно додавала нову інформацію. Все фіксувала: переміщення, прикмети, дані від звільнених. Постійно зверталася і нагадувала”, – Тетяна Микитенчук

12 червня 2025 року Юрій зателефонував дружині.

“Я сиділа вдома, і тут дзвінок: ‘Таню, мене обміняли’. Це відео всі вже бачили. А ще він сказав: ‘Обов’язково сходи до церкви і на кладовище, бо завтра день народження моєї мами’. Вона вже померла, але він пам’ятає”, – Тетяна Микитенчук

Зараз Юрій Микитенчук перебуває на карантині, і Тетяна сподівається, що зможе зустрітися з чоловіком після 22 червня, якщо це буде можливим.