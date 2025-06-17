Звільнення Юрія Микитенчука з російського полону у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Юрій Микитенчук, 44-річний військовослужбовець з Новоборівської громади, провів у російському полоні 20 місяців і 24 дні. До свого затримання він служив у Збройних силах України на сході країни. 12 червня 2025 року його звільнили в рамках обміну, і вдома на нього чекали дружина та двоє дітей.
Тетяна, дружина Юрія, розповіла про його життя до полону. Юрій народився в селищі Нова Борова, навчався в місцевій школі, а потім закінчив університет. Після цього працював на Іршанському гірничо-збагачувальному комбінаті, одружився з Тетяною, і разом вони виховують доньку та сина.
“23 жовтня 2022 року Юрі принесли повістку. Наступного дня він пройшов медогляд, а вже 25-го його відправили до навчального центру в Житомир. Через місяць, 24 листопада, його розподілили до 79-ї десантно-штурмової бригади. І вже 25-го він був на Донецькому напрямку. Дуже багато разів виходив на позиції, пережив не одну контузію. Лише раз за весь цей час приїздив у відпустку – у березні 2023-го, на десять днів”,
Після відпустки Юрія направили в село Новомихайлівка Донецької області, де він перебував на лінії фронту з 1 квітня 2023 року. 18 вересня він зателефонував дружині, попередивши, що їх перевозять на нову позицію.
“Він попередив, що два дні не буде на зв’язку. А 21-го, якщо не подзвонить – треба бити на сполох. Так і сказав. Юра не подзвонив. Я телефонувала командиру, він говорив – усе добре, просто Юра на позиції, може і десять днів не виходити на зв’язок. Говорив, щоб я не набридала і не телефонувала. Дав мені номер замполіта і далі я телефонувала йому. Я не зупинилася. Попросила, щоб по рації з чоловіком зв’язалися і хоча б кодове слово мені передали – яке у нас з Юрою сімейне було. Щоб я розуміла: він живий. Але вже наступного дня, у суботу, мені принесли повідомлення, що чоловік зник безвісти 19 вересня під Новомихайлівкою”,
Тетяна звернулася до всіх можливих установ, включаючи поліцію, військкомат, Національне інформаційне бюро та Червоний Хрест. Її донька навіть моніторила російські телеграм-канали в пошуках інформації про батька.
“Вона мені дзвонить: ‘Мамо, я тата знайшла!’ Знайшла фото – Юра з торбою на голові, виглядає дуже виснаженим, але живий. Потім ще російська журналістка подзвонила, представилася Анжелікою. Каже: ‘Ваш чоловік живий, передає привіт, любить вас і дітей’. І надіслала фото: Юра сидить на стільчику в сірій тюремній формі, на нього світять прожектори, ззаду – герб РФ. Це інтерв’ю показали вже в 2024-му, видно щось довго монтували”,
Тетяна вела щоденник обмінів, фіксуючи інформацію про звільнених військових. Вона знала, в яких колоніях перебуває її чоловік – спершу в Горлівці, потім у Торезі, а згодом – в Алтайському краї, місті Бійськ.
“Під час полону зв’язку з ним не було. Юра казав, що написав два листи, але я їх не отримала. Я теж писала, але він мого листа не отримав. Після одного з обмінів – це був 65-й обмін 23 травня 2025 року, до мене зателефонував військовополонений Сергій, який сидів з Юрою в одній камері: ‘Доброго вечора, це дружина Юрія Микитенчука? Так. Я хочу передати вам привіт. Я сидів з ним у камері. Зараз він перебуває в Алтайському краю. Ми були разом у Горлівці, потім Юру перевели до Тореза. Пів року ми не бачилися. Його раніше вивезли до Алтайського краю. Коли я туди приїхав і зайшов у камеру, там сидів такий худенький, маленький дідок із бородою. Я кажу: ‘Юр, це ти?’ А він: ‘Серього, це ти? Так’. Розповів, що ‘Юра був дуже змучений, але тримався’. Ми підтримували з Сергієм зв’язок. Він мене підбадьорював: чекайте, наступного разу точно його обміняють”,
Після зникнення Юрія, Тетяна зверталася до всіх можливих інстанцій, щоб отримати офіційну інформацію про його статус.
“Потрібна була офіційна звістка, що він зник безвісти. Далі – Національне інформаційне бюро, поліція, координаційний штаб, Червоний Хрест. Завела особистий кабінет і постійно додавала нову інформацію. Все фіксувала: переміщення, прикмети, дані від звільнених. Постійно зверталася і нагадувала”,
12 червня 2025 року Юрій зателефонував дружині.
“Я сиділа вдома, і тут дзвінок: ‘Таню, мене обміняли’. Це відео всі вже бачили. А ще він сказав: ‘Обов’язково сходи до церкви і на кладовище, бо завтра день народження моєї мами’. Вона вже померла, але він пам’ятає”,
Зараз Юрій Микитенчук перебуває на карантині, і Тетяна сподівається, що зможе зустрітися з чоловіком після 22 червня, якщо це буде можливим.
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