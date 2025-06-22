Як повідомляє пресслужба ГУР

22 червня стало відомо, що військові спецпідрозділи Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України знищили потяг з цистернами пального, призначеними для російської армії. Операція відбулася на тимчасово окупованій території Запорізької області, між населеними пунктами Левадне та Молочанськ.

Військові з підрозділу “Кабул 9” у співпраці з Силами оборони Півдня, підрозділом “Альфа” та групою Держспецзв’язку “Next” виявили та атакували потяг, що транспортував пальне для армії РФ.

“Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес.”

Спецпідрозділ ГУР “Кабул 9”: основні факти

Спецпідрозділ “Кабул 9” був створений на початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Його сформували ветерани українських спецслужб та Збройних сил за підтримки начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

Цей підрозділ брав участь у ключових битвах, зокрема, у битві за Київ у Гостомелі та на Броварському напрямку. Мінометні розрахунки та снайперські групи “Кабул 9” також активно діяли під час оборони Бахмута.

Сьогодні розвідники-спецпризначенці продовжують вести активні бойові дії проти російських окупантів на півдні України.