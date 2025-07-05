Удар Сил спеціальних операцій ЗСУ по аеродрому Борисоглібськ 2025

За даними повідомлення Генштабу ЗСУ
5 липня 2025 року Сили спеціальних операцій Збройних Сил України здійснили удар по аеродрому “Борисоглібськ”, розташованому у Воронезькій області Росії. На цьому аеродромі базуються літаки Су-34, Су-35С та Су-30СМ.
“У рамках зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів, 5 липня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому ‘Борисоглєбськ’, що у Воронезькій області.”
В результаті цієї атаки було уражено склад з керованими авіабомбами, а також навчально-бойовий літак, і, ймовірно, інші повітряні судна. Генштаб ЗСУ наразі уточнює результати операції.
Крім того, напередодні Сили безпілотних систем у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони вразили підприємство, яке виготовляє бойові частини для “шахедів” у Московській області Російської Федерації.
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