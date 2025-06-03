Як повідомляє медіа Українська правда

Служба безпеки України повідомила про результати спецоперації “Павутина”, в рамках якої було уражено російські літаки. Зокрема, йдеться про знищені та пошкоджені борти, які не зможуть виконувати свої завдання протягом тривалого часу. Про це в інтерв’ю розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“За даними Служби безпеки України, пошкоджено понад 40 бортів. Мова йде про різні типи пошкоджень: є вщент згорілі літаки, є пошкоджені назавжди, можуть бути і пошкоджені, які підлягають відновленню. Тривалий час вони не зможуть виконувати завдання, а саме – терористичні акти по території нашої держави.” – Юрій Ігнат

Ігнат також зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Росія активно використовувала літаки-носії стратегічної авіації, такі як Ту-22М3, Ту-95 та Ту-160. За його словами, сили протиповітряної оборони знищили 1916 ракет, що свідчить про ефективність їхньої роботи.

“Це результат справді ефективної роботи протиповітряної оборони, усіх Сил оборони саме по крилатих ракетах. Водночас немала кількість – приблизно 500 – долетіли до цілей або не були збиті.” – Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил також розповів про ураження бомбардувальників дронами СБУ, зокрема ракети Х-22, яка, хоча і має потужну бойову частину, є однією з найменш точних ракет.

“Ракета Х-22 – одна з найпотужніших, у неї понад 900 кілограмів бойова частина. Окрім того, це одна з найменш точних ракет. Її називають ‘вбивця авіаносців’, оскільки призначення – атакувати авіаносні групи. Противник ними неодноразово атакував і міста-мільйонники, завдаючи величезної шкоди саме населенню. Було багато потерпілих від цієї ракети.” – Юрій Ігнат

Щодо літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50, Ігнат підкреслив, що модернізованих бортів у Росії дуже мало, і втрата такого літака є значною для противника.

“Завдяки їм (А-50) Росія проводила потужну радіолокаційну розвідку вглиб України на сотні кілометрів, що давало противнику інформацію про перебування наших літаків у повітрі, про повітряні атаки, а також і про наші системи протиповітряної оборони. Втрата такого одного борту – це вже велика подія. Але, крім того, маємо атаковані летовища.” – Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил нагадав, що літаки Ту-160, Ту-95 і Ту-22М3 були на озброєнні України і в різні роки передавалися Росії, яка використовує їх для ракетних ударів по Україні. Частина цих літаків, ймовірно, була уражена під час удару дронів СБУ.

“Літаки були виготовлені за часів СРСР для протистояння Заходу так званою ядерною тріадою. Виконувати завдання з них могли не всі: ми нарахували, що атакує Україну трохи більше ніж 10 літаків Ту-95 і, можливо, Ту-160. Вони можуть брати під крило до 8 ракет, якщо йдеться про Ту-95. Ту-160 – більше. Але і це навантаження вони не беруть, тому що є обмежений ліміт ракет для використання. Вони не можуть зразу все по Україні випустити.” – Юрій Ігнат

За словами Ігната, зі 19 літаків Ту-160 у справному стані перебувають приблизно 10–12, зі 57 Ту-95 – 36, а зі 100 Ту-22М3 – близько 40 можуть виконувати завдання.

Щодо спецоперації “Павутина”, 1 червня в Росії заявили про атаку безпілотників у чотирьох областях. За даними джерел, СБУ безпілотниками атакували бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ на військових авіабазах у Іркутській, Мурманській, Рязанській та Івановській областях.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що в результаті операції було уражено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Підготовка операції тривала понад півтора року, а орієнтовна вартість уражених літаків становить близько 7 мільярдів доларів.