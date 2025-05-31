Успіх учнів ліцею Кропивницького на міжнародному конкурсі Infomatrix 2024

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Учні “Ліцею нових технологій навчання” з Кропивницького досягли значних успіхів на Міжнародному конкурсі комп’ютерних проєктів “Infomatrix”, який проходив з 23 по 25 травня в Бухаресті, Румунія. Вони здобули платинову та золоту нагороди, що підкреслює високий рівень їхніх розробок.

Вчитель інформатики Дмитро Єрмаков повідомив, що до конкурсу долучилися п’ятеро учнів ліцею. Команда RoboLegion, до складу якої входили Ксенія Луньова, Ілля Яцентюк та Матвій Кошман, отримала золоту нагороду за свій проєкт “Pysanka”. Поліна Никифоренко, представивши проєкт “Bandura player” у категорії Computer art, здобула платинову нагороду. Анастасія Черниш також брала участь з роботом, створеним з конструктора “LEGO”, хоча не отримала нагороди, але продемонструвала хороші результати.

Дмитро Єрмаков розповів, що під час хакатону команда RoboLegion створила сайт, який допомагає користувачам навчитися писати прописні літери.

“Назва проєкту ‘Pysanka’ походить від слова ‘писати’. Користувач обирає мову вивчення, потім або пише літеру пальцем по екрану, або на листочку, фотографує і надсилає штучному інтелекту. Після цього система показує у відсотках, наскільки правильно написана літера, порівнюючи її з шаблоном і даючи поради, як краще писати.”

Проєкт “Bandura player” Поліни Никифоренко був спрямований на збереження українських традицій. Вона представила три картини, на яких зображені бандуристка, бандура та троє музик.

“У проєкті є три картини із зображенням бандуристки, бандури та трох музик. На малюнках присутні українське народне вбрання й традиційні інструменти.”

Щодо участі Анастасії Черниш, Дмитро Єрмаков зазначив, що конкурс включав запуск роботів, де переможцями ставали найшвидші учасники.

“Робота ставлять на лінію, засікають час, і той, хто пройде поле найшвидше, виграє. Через великий розмір поля легко збитися з курсу, тому потрібно калібрувати швидкість, щоб робот не проїхав поворот і не з’їхав з траси.”

У фіналі конкурсу взяли участь 400 учасників з 20 країн, серед яких Мексика, Албанія, Македонія та Азербайджан. З України представлено 150 учасників з 12 областей та Києва, що свідчить про активну участь українських школярів у міжнародних змаганнях.