Матвій Строгалєв побив юнацький рекорд Армана Дюплантіса у стрибках зі жердиною

Згідно з неофіційною статистикою age-records.125mb.com

Арман Дюплантіс, світовий рекордсмен у стрибках зі жердиною, висловив свої враження після того, як 12-річний українець Матвій Строгалєв побив його юнацький рекорд. На юнацькому чемпіонаті України Матвій встановив новий рекорд, подолавши висоту 4.00 м, що на три сантиметри перевищує попередній рекорд Дюплантіса, зафіксований у січні 2012 року в Ріно (3.97 м).

15 червня у Стокгольмі на етапі Діамантової ліги-2025 Дюплантіс знову вразив світ, оновивши свій світовий рекорд у дорослій категорії, підкоривши висоту 6.28 м.

Після свого досягнення Дюплантіс дав ексклюзивний коментар, в якому привітав молодого українського спортсмена та висловив сподівання на можливість змагання з ним у майбутньому.

“Я думаю, що це надзвичайно. Ярослава [Магучіх] показала мені відео. Я не знав, що він побив мій рекорд. Це чудово, радий це бачити. Сподіваюся, що він буде прогресувати, а зараз розважається та насолоджується процесом та своїм шляхом”.

“Я був таким же молодим, спраглим стати найкращим у світі. Хотів бути найкращим та бити одвічні рекорди. Я був таким же. І він такий, навіть трішки кращий. Це чудово бачити це. Можливо, буде ситуація: якщо довго стрибатиму, то позмагаємося з ним”. – Арман Дюплантіс

Матвій Строгалєв є сином Анжели Балахонової, срібної призерки чемпіонату світу 1999 року з легкої атлетики, та Вадима Строгалєва, учасника Олімпійських ігор 2004 року.

За неофіційними даними, Арман Дюплантіс утримує рекорди у п’яти вікових категоріях – від 7 до 11 років, зокрема 2.33 м у 7 років та 3.91 м у 11 років.

У 13-річному віці найкращий результат належить норвежцю Полу Гаугену Ліллефоссу, який у травні 2015 року подолав планку 4.65 м і згодом став бронзовим призером чемпіонату Європи 2022 року.